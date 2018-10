Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat es geschafft, den Streit um seine geplante Verfassungsänderung, die ihn endgültig zum Alleinherrscher machen soll, nach Deutschland zu tragen. Um die ohnehin schwierigen Beziehungen zusätzlich zu belasten.

Auf die Stimmen der hier lebenden 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken kann es möglicherweise bei seinem Verfassungsreferendum am 16. April ankommen. Deshalb möchte Erdoğan, dass seine Minister und vielleicht auch er selbst in Deutschland Wahlkampf machen dürfen. Und zwar so wie in Erdoğans Reich: selbstherrlich, unangemeldet, unabgesprochen und möglichst ungestört durch Gegendemonstrationen.

Aber Deutschland ist nicht die Türkei. Natürlich ist es legitim, dass türkische Parteien bei den hier lebenden Türken für das Referendum werben. Aber in Maßen und nach deutschem Recht. Und nicht nur die allmächtige Regierungspartei AKP, auch die türkische Opposition sollte eine Chance bekommen. Aber deren Anführer sitzen ja zum großen Teil in Haft.

Außerdem sollten türkische Minister, die zu Wahlkampfzwecken nach Deutschland kommen, zudem die Gelegenheit nutzen, mit ihren deutschen Konterparts zu sprechen. Das erfordert schon die diplomatische Höflichkeit. Schließlich gibt es im deutsch-türkischen Verhältnis genug zu bereden.

Trotzdem wirken die Absagen von zwei Wahlkampfveranstaltungen in Gaggenau und Köln kleinlich. Die angeführten Sicherheitsgründe mögen berechtigt gewesen sein. Inzwischen wurde auch zum Glück eine andere Lösung gefunden. Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi redet am Sonntagabend in einem Kölner Hotel und zuvor bei einem türkischen Konzert in Leverkusen.

Auf die türkische Regierung wirkten die Absagen offensichtlich wie ein Revancheakt für die Inhaftierung des deutschen Korrespondenten Denis Yücel. Entsprechend überschäumend und völlig überzogen ist die Empörung in Ankara.

Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Richtig ist, dass in Deutschland alle Parteien (bis auf die AfD) das von Erdoğan angestrebte Präsidialsystem ablehnen. Trotzdem ist es unpassend, dass nun einzelne Politiker fordern, Erdoğan und seine Minister nicht mehr einreisen zu lassen, solange der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei festgehalten wird.

Denn das hieße, sich auf einen Kleinkrieg von Provokationen und Gegenprovokationen, Sanktionen und Gegenmaßnahmen einzulassen, womit der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu droht. Yücel wird das nicht helfen, und der türkischen Opposition wohl auch nicht. Weitere Absagen von Wahlveranstaltungen werden die Erdoğan-Anhänger in Deutschland wie in der Türkei nur noch mehr für ihn aufstacheln. Der türkische Herrscher könnte sich wieder einmal behaupten, ihm würde – ganz undemokratisch – das Rederecht verweigert. Er nutzt das als weiteres Argument für seine angestrebte Autokratie.

Nur reden hilft

Nein, die deutschen Politiker sollten cool reagieren. Die Bundesregierung sollte den türkischen Ministern ebenso wie Erdoğan signalisieren, dass sie hier weiterhin willkommen sind, wenn sie sich an die diplomatischen Regeln eines demokratischen Rechtsstaats halten und das politische Gespräch suchen. Sie könnten in Zukunft deutlich sagen, dass auch die Gegner von Erdoğans Verfassung aus der Türkei hier reden sollen – und das womöglich zur Bedingung zu machen.

Wenn sich aber der türkische Justizminister Bekzir Bozdağ beleidigt hinstellt und klagt, dass ihm die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit verweigert worden sei, wirkt das mehr als komisch, ja zynisch. Denn beides wird der Opposition in der Türkei schon lange verwehrt.

Dazu hätte ihm sein deutscher Kollege Heiko Maas einiges sagen können – wenn Bozdağ nicht das Gespräch als Reaktion auf die Absage in Gaggenau verweigert hätte. Immerhin: Außenminister Sigmar Gabriel trifft sich am Mittwoch mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Deutschland.

Das ist der richtige Weg: Nur miteinander reden hilft weiter, auch wenn es mit Erdoğans Abgesandten und mit ihm selbst noch so schwer ist.