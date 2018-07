Nach Frauke Petrys Verzicht auf eine Spitzenkandidatur wird gemutmaßt, ob damit die Chancen der AfD gesunken seien, sich als Partei rechts von der Union dauerhaft im Parteienspektrum der Bundesrepublik zu verankern.

Glaubt man der Einschätzung eines Leitmediums wie dem Spiegel, dürfte das nicht der Fall sein, denn – so der Spiegel – die AfD habe "die Republik erschüttert" und "die Tür in ein neues politisches Zeitalter eröffnet". Doch fast wortgleich hatte der Spiegel schon 1989 die Zukunft der rechtsradikalen "Republikaner" eingeschätzt. Die hätten sich "neben den etablierten Parteien auf Dauer installiert". Die 1983 gegründeten "Republikaner" wurden bei der Europawahl 1989 von über zwei Millionen Wählern gewählt. Auch in den Landtag von Baden-Württemberg zogen sie 1992 und 1996 ein. Danach spielten sie in der Bundesrepublik keine Rolle mehr.

Ist aber heute die Einschätzung des Spiegel über die Zukunft der AfD zutreffender als die über die "Republikaner" ein Vierteljahrhundert zuvor? Oder wird die AfD in absehbarer Zeit so enden wie die "Republikaner" – und alle anderen Parteien am äußeren rechten Rand des Parteienspektrums?

Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer des Umfrage-Instituts Forsa.



Vor den "Republikanern" hatte ja schon die 1964 gegründete NPD versucht, sich in der Parteienlandschaft der Republik auf Dauer zu etablieren. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre war sie in sieben von damals zehn Landtagen vertreten. Später, im wiedervereinigten Deutschland, erlebte sie in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern kurzzeitig eine Renaissance und zog in die Landtage ein.

Die DVU war in den 1990er Jahren ebenfalls in mehreren Landtagen vertreten (u.a. in Sachsen-Anhalt mit einem Anteil von 12,9 Prozent der gültigen Stimmen), bis sie sich 2010 durch eine Fusion mit der NPD wieder auflöste. Auch an die "Schill-Partei" sei erinnert, die bei der Bürgerschaftswahl 2001 in Hamburg auf 19,4 Prozent der gültigen Stimmen kam. Sie scheiterte mit allen Versuchen, sich auch über Hamburg hinaus zu etablieren.

Eine im Kern rechtsradikale Partei

Ob nun auch der AfD wieder das Aus droht oder aber ob sie sich im Parteienspektrum trotz Petrys angekündigtem Rückzug auf Dauer behaupten kann, dürfte davon abhängen, welcher Typ von Partei die AfD letztendlich ist.

Hätten diejenigen recht, die die AfD – so wie viele Medien, aber auch ein Teil der Politikwissenschaftler – nicht als rechtsradikale, sondern als rechtspopulistische, nationalkonservative Partei ansehen. Eine, die getragen wird von "Wutbürgern" aus der "Mitte der Gesellschaft von Oberursel bis Dresden" (so schrieb z.B. der STERN). Dann hätte die AfD in der Tat eine Zukunft; denn der Unmut über die etablierten Politiker ist ja in den letzten Jahren immer größer geworden. Aktuell ist eine Mehrheit von über 60 Prozent der Bundesbürger mit der Politik, so wie sie betrieben wird, eher unzufrieden.

Oder ist die AfD – wie andere Beobachter der politischen und akademischen Szene glauben – eine rechtsradikale Partei? Eine, die von dem latent immer vorhandenen Potenzial der Wahlberechtigten gewählt wird, das für rechtsradikales Gedankengut anfällig ist? Dann könnte auch der AfD das Schicksal aller bisherigen rechtsradikalen Bewegungen in der Republik bevorstehen.