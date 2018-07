Die Affäre um angebliche sexuell-sadistische Praktiken in der Bundeswehr-Ausbildungskaserne im baden-württembergischen Pfullendorf wird nicht zu einem Strafverfahren führen. Die Prüfung der Vorwürfe habe keinen Anfangsverdacht für strafbares Verhalten ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Hechingen mit. Weitergeführt werde aber ein zweites Verfahren, bei dem es um quälerische Aufnahmerituale geht.



Die Staatsanwaltschaft wies zur Begründung auf "umfangreiche interne Ermittlungen der Bundeswehr" hin. Sie hätten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass in Pfullendorf "Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der Kampfsanitäterausbildung zu sexuellen Handlungen genötigt wurden".

Auch Verstöße gegen Ausbildungsvorschriften hätten die Ermittler nicht feststellen können. "Ebenfalls haben die Ermittlungen der Bundeswehr keinen Nachweis dafür erbracht, dass Soldatinnen an einer Tanzstange erotische Tanzbewegungen durchgeführt haben, geschweige denn hierzu von Vorgesetzten gezwungen und dabei 'betatscht' wurden", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Bei der Prüfung der Vorwürfe sei es allein um die strafrechtliche Relevanz gegangen, nicht aber um moralische oder dienstrechtliche Aspekte, sagte Staatsanwalt Markus Engel. "Das zu beurteilen, ist Sache der Bundeswehr."

Im Oktober 2016 hatte sich eine Soldatin mit Hinweisen auf erniedrigende und sexuelle Praktiken in der Kaserne an den Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels und an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gewandt. Die Bundeswehr hatte daraufhin die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Fall wurde im Januar nach einem Bericht des Spiegels bekannt.

Die Verteidigungsministerin hatte die Vorwürfe damals abstoßend und widerwärtig genannt. Sie würden "mit aller Härte aufgeklärt", versprach von der Leyen. Im März hatte die Ministerin außerdem einen weiteren Fall kritisiert, in dem die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingestellt hatte, bei dem eine Soldatin Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet hatte.



Unabhängig von den Vorwürfen zu sexuellen Handlungen ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen sieben Bundeswehrangehörige, die in Pfullendorf an möglicherweise strafbaren Aufnahmeritualen in Mannschaftsdienstgrade beteiligt gewesen sein sollen. Es geht hier um den Verdacht auf Straftaten wie Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung.