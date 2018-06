Vor einigen Wochen im Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Manuela Schwesig, Bundesfamilien- und -frauenministerin in Berlin und Vizevorsitzende sowie Hoffnungsträgerin der SPD aus dem benachbarten Mecklenburg-Vorpommern, ist gekommen, um ihren Parteifreund Torsten Albig zu unterstützen, der um seine Wiederwahl kämpft. Gemeinsam besuchen sie eine Ikea-Filiale. Es geht um die Vereinbarung von Familie und Beruf, eines der Lieblingsthemen von Schwesig und zugleich auch ihr sehr persönliches Thema als zweifache Mutter, die zwischen der Familie in Schwerin und dem politischen Betrieb in der Hauptstadt pendelt.

Geduldig lässt sich die Ministerin von den Ikea-Managern erläutern, was das schwedische Möbelhaus alles unternimmt, um Frauen und Familien zu fördern. Es gibt Homeoffice-Tage für Mütter und Väter, einen eigenen Familienservice und sehr flexible Arbeitszeiten. Vor allem aber: 64 Prozent der Mitarbeiter sind Frauen – und 63 Prozent der Führungskräfte. "Vorbildlich", wie Schwesig lobt, die seit Langem für eine höhere Frauenquote in den Führungsetagen der Wirtschaft kämpft.



Beim anschließenden Rundgang durch die Möbelhalle tauschen sich Schwesig und Albig angeregt darüber aus, welche Ikea-Möbel sie jeweils besitzen ("Billy ist unverzichtbar!"), und wer von ihnen geschickter beim Zusammenbauen ist. Es wird viel gelacht. Kunden bleiben stehen, gehen auf Schwesig zu, sprechen sie an, bitten um ein Selfie mit ihr.



Schwesig lächelt, nimmt sich Zeit für kurze Gespräche. Und redet dabei nicht nur über Politik und den Landtagswahlkampf, sondern auch über ganz alltägliche Dinge. Das kommt bei den Besuchern gut an. Probleme mit Job und Familie, mit Kindern und Selbstbaumöbeln hat ja schließlich fast jeder. Jeder kann sich leicht in dieser jugendlich wirkenden blonden Frau wiedererkennen, die Familienpolitik nicht nur propagiert, sondern selbst gut gelaunt vorlebt.



Ihrem Kieler Parteifreund Albig hat die prominente Unterstützung wenig geholfen. Er wurde abgewählt und zieht sich aus der Politik zurück. Schwesig dagegen erklimmt in der Politik einen weiteren wichtigen Schritt nach oben: Sie wird Ministerpräsidentin in Schwerin – ganz ohne Wahlkampf.

Zwar war schon seit Längerem darüber spekuliert worden, dass die 43-Jährige Regierungschef Erwin Sellering zur Mitte der Legislaturperiode ablösen könnte. Dass es aber nun so schnell gehen würde, erfuhr auch Schwesig selbst erst am Montag. Am Dienstag teilte Sellering dann öffentlich mit, dass er sich wegen einer Krebserkrankung komplett aus der Politik zurückziehen werde. Als Nachfolgerin schlug er Schwesig vor: Sowohl als SPD-Landesvorsitzende als auch als Ministerpräsidentin.

Ein Karriererückschritt?

"Nein" zu sagen, dürfte Schwesig nicht ernsthaft erwogen haben. Zwar könnte ihre Rückkehr aus Berlin nach Schwerin, wo die gebürtige Brandenburgerin seit 17 Jahren lebt und zwischen 2008 und 2013 Sozialministerin war, auf den ersten Blick als Karriererückschritt erscheinen. Schließlich steht eine Bundesministerin wesentlich mehr im Licht der Öffentlichkeit als die Ministerpräsidentin eines bevölkerungs- und strukturschwachen ostdeutschen Bundeslandes. Auch ihre politischen Einflussmöglichkeiten werden dort wesentlich begrenzter sein, die Probleme dagegen deutlich vielfältiger.



Aber der Wechsel aus der Bundes- zurück in die Landespolitik bringt für Schwesig auch viele Vorteile. Schließlich ist ungewiss, ob die Bundes-SPD nach der Bundestagswahl im Herbst überhaupt noch weiter mitregieren wird. Als Ministerpräsidentin kann sie dagegen noch bis mindestens 2021 in Schwerin mit der CDU zusammen regieren und versuchen, von dort Einfluss auf die Bundespolitik zu nehmen. Und sie ist künftig ihr eigener politischer Chef.