In der Politik gibt es ein ungeschriebene goldene Regel: Vorgänger reden nicht über ihre Nachfolger, schon gar nicht schlecht. Tipps der Gewesenen sind natürlich willkommen – aber unter vier Augen. Auch öffentliche Kritik an seiner Partei sollte man als ausgedienter Politiker tunlichst unterlassen, erst recht, wenn man selbst als Ministerpräsident und Kanzlerkandidat kläglich gescheitert ist. Denn wie sagte schon Johannes Rau: "Ratschläge sind auch Schläge."

Peer Steinbrück hält sich natürlich nicht an diese kluge Empfehlung. Er war ja schon immer beratungsresistent, arrogant und besserwisserisch. Am Wochenende hat er sich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit der ihm eigenen feinen Art über seinen Kandidatennachfolger Schulz und die SPD ausgelassen: Schon der Hype um Schulz sei ein Fehler gewesen, dessen Konzentration auf das Thema Gerechtigkeit einseitig, die SPD voller "Heulsusen", Rot-Rot-Grün ein Irrweg. Alles nicht falsch, alles wohlfeil, alles keineswegs neu – kommt aber vor allem vom absolut falschen Mann.

Denn Steinbrück hat ja als Kanzlerkandidat 2013 selbst eine äußerst miserable Performance hingelegt und das zweitschlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten bei einer Bundestagswahl eingefahren. Und das obwohl auch er nach seiner Nominierung gegen Merkel anfangs kräftig gehypt worden war. Dann aber kamen die dicken Vortragshonorare von Banken, ein linkes Wahlprogramm, das nicht zum rechten Agenda-Kandidaten passte, und zum unrühmlichen Abschluss seiner völlig missglückten Kampagne der Stinkefinger auf dem Cover eines Zeitungsmagazins. Mieser ging es kaum. Das Resultat war danach.



Bundestag - Über Sumpfhühner und Schlauberger Der SPD-Abgeordnete und frühere Finanzminister Peer Steinbrück scheidet aus dem Bundestag aus. Seine letzte Rede im Plenum nutzte er für eine persönliche Bilanz. © Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein tiefes Trauma des gewesenen Kandidaten

© Jakob Börner Ludwig Greven Ehemaliger Politikredakteur bei ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Andere würden seitdem schamvoll in der Ecke sitzen, kluge oder weniger kluge Bücher schreiben, Vorträge halten (kennt er ja) und spazieren gehen. Steinbrück jedoch kann es nicht lassen. Wahrscheinlich sitzt sein Wahltrauma immer noch so tief, dass er es jetzt an Schulz abarbeiten muss. Immerhin hatte er ja schon 2005, was leicht vergessen wird, die SPD in ihrem Stammland Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal um die Macht gebracht – ein ähnliches politisches Beben wie jetzt bei Hannelore Kraft.

Es folgten vorzeitige Neuwahlen im Bund, der Abgang von Gerhard Schröder und Rot-Grün auch in Berlin, das anhaltende Siechtum der Sozialdemokratie und der Aufstieg von Angela Merkel und der CDU. Dennoch wurde Steinbrück später von der SPD als Finanzminister und Merkel-Herausforderer recycelt. Damit sollte es eigentlich gut sein.

Ein Vorschlag: Steinbrück und Schulz setzen sich nach der Wahl zusammen. Dann können sie schauen, wer von ihnen beiden es (noch) schlechter oder vielleicht sogar besser gemacht hat. Bis dahin sollte er Ruhe geben. Die Genossen aber sollten auf Steinbrück nicht wütend sein. Lohnt nicht.