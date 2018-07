Inmitten des beginnenden Bundestagswahlkampfes sind mehrere Vorstandsmitglieder des schleswig-holsteinischen Landesverbandes der AfD zurückgetreten. Von den einstmals dreizehn sind nach Angaben aus der Partei derzeit nur noch sechs Mitglieder im Amt. Bei sechs oder weniger Vorstandsmitgliedern ist laut Satzung unverzüglich zu einem Landesparteitag einzuladen. Im Juli soll nun die Führung neu gewählt werden, bestätigte ein Parteisprecher. Dafür habe sich die Mehrheit der Parteimitglieder in einer von dem Rumpf-Vorstand initiierten Umfrage entschieden.

Auslöser der jüngsten Rücktritte in dem bereits geschwächten Landesvorstand war nach Angaben des Sprechers der Rückzug des Schatzmeisters Bernhard Noack, der sein Amt aus Altersgründen und wegen der Doppelbelastung als Kandidat für die vergangene Landtags- und die kommende Bundestagswahl am 20. Mai niederlegte. Weil auch sein Stellvertreter die Aufgabe nicht übernehmen wollte, trat infolgedessen einer der beiden Landesvorsitzenden, Bruno Hollnagel, zurück und mit ihm zwei weitere Vorstandsmitglieder. Hollnagel begründete seinen Rücktritt mit Haftungsfragen. Ein Landesverband ohne Schatzmeister sei nicht handlungsfähig, sagte er. Er sei zurückgetreten, um die Neuwahl zu erzwingen.



Im Vorstand sei auch erwogen worden, die Neuwahl des Vorstandes auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu verschieben, sagte der Sprecher. Hollnagel sagte jedoch, das hätte gegen die Satzung verstoßen.



Hollnagel ist auch Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein für die Bundestagswahl. Er erklärte sich bereit, auch wieder für den Landesvorstand zu kandidieren. Er sagte, er strebe nicht zwingend ein Spitzenamt im Landesvorstand an. Dahinter steckt auch die Überlegung, wie eine zu starke Präsenz von Mandatsträgern in dem Landesvorstand vermieden werden kann. Laut Satzung darf nur ein Drittel der Vorstandsmitglieder in einem Parlament sitzen. Zur Landtagswahl Anfang Mai hatte die AfD 5,9 Prozent erreicht, unter den ins Landesparlament eingezogenen Abgeordneten sind auch vier Landesvorstände. Damit ist dort die Maximalquote bereits erreicht.

Der Landesverband ist seit Längerem mit internem Streit beschäftigt: Das Landesschiedsgericht hatte kurz vor der Landtagswahl der AfD auferlegt, den vergangenen Landesparteitag zu wiederholen. Ein früheres Vorstandsmitglied hatte die Beschlüsse wegen formaler Probleme angefochten. Der Landesverband war gegen das Urteil jedoch in Berufung gegangen und hat die Sache vor das Bundesschiedsgericht gebracht. Dessen Entscheidung steht noch aus.