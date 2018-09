Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben die Grünen den Weg für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine Jamaikakoalition geebnet. Auf dem außerordentlichen Landesparteitag stimmte eine große Mehrheit für Verhandlungen mit CDU und FDP: 112 der 129 Delegierten sprachen sich dafür aus, 14 Parlamentarier waren dagegen, drei enthielten sich.



Bereits im Vorfeld des Parteitags hatte sich die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP ausgesprochen. Sie wolle "die Partei dazu aufrufen, Regierungsverantwortung zu übernehmen und in Koalitionsverhandlungen einzutreten", sagte Heinold. Ihre Partei sei sich der Verantwortung bewusst. Auch wenn es erhebliche programmatische Unterschiede zur CDU und zur FDP gebe, wolle die Partei Regierungsverantwortung übernehmen, sagte Heinold.

Zuvor hatten bereits die Landesvorstände der CDU und der FDP einstimmig beschlossen, Verhandlungen über eine Jamaikakoalition aufzunehmen. "Ich bin froh, dass das Votum so eindeutig ist", sagte CDU-Landeschef Daniel Günther. FDP-Landeschef Heiner Garg sagte, dass die Sondierungsgespräche so vielversprechend verliefen, dass seine Partei "auf jeden Fall den Versuch unternehmen sollte, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und dann zu einem Koalitionsvertrag zu finden".

Die Gespräche über einen Koalitionsvertrag sollen voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen. Die CDU hatte die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai vor der SPD gewonnen. Ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP wäre zwar rechnerisch auch möglich, die Liberalen schließen dies aber aus.