ZEIT ONLINE: Herr Hofreiter, wozu braucht es die Grünen noch?

Anton Hofreiter: Wir sind die einzige Partei, die es mit Umweltschutz ernst meint und Wirtschaft und Umwelt zusammendenkt. Das ist im Hinblick auf die Klimakrise dringlicher denn je. Und wir kämpfen für Vielfalt und Gerechtigkeit. Man hat das doch gerade in der letzten Woche gesehen. Die Entscheidung für die Ehe für alle haben wir durch unseren Parteitagsbeschluss – ohne die Ehe für alle nicht in eine Koalition zu gehen – angestoßen. So kann man aus der Opposition heraus Druck ausüben.

ZEIT ONLINE: Jetzt kommt die Ehe für alle, im Kanzleramt sitzt die selbsternannte Klima-Kanzlerin, die den Atomausstieg beschlossen hat ...

Anton Hofreiter Anton Hofreiter, Jahrgang 1970, wuchs südlich von München auf und trat mit 16 Jahren den Grünen bei. Seit 2005 sitzt der studierte Biologe im Bundestag, seit 2013 ist der Parteilinke Ko-Vorsitzender der Bundestagsfraktion.

Hofreiter: Den Atomausstieg hat diese Kanzlerin nicht entschieden, der wurde im Jahr 2000 von der rot-grünen Bundesregierung beschlossen. Und es ist Angela Merkel, die verantwortet, dass seit neun Jahren die CO2-Emissionen nicht mehr sinken. Viele reden manchmal grün, aber nur auf uns ist Verlass, wenn es ums Handeln geht.

ZEIT ONLINE: Warum läuft es gerade nicht bei den Grünen?

Hofreiter: Das ist immer eine Frage der Perspektive. Unser Parteitag war sehr gut, wir haben große Einigkeit in unseren Zielen, die Stimmung war super und die Reden unserer Spitzenkandidaten auch. Wir können nicht immer danach schielen, was die Umfragewerte machen.

ZEIT ONLINE: Spätestens am Wahltag ist es doch entscheident, wie die Wähler denken. Haben Sie keine Erklärung für die Krise?

Ich glaube, der könnte das. Anton Hofreiter über Martin Schulz

Hofreiter: Was Umfragen betrifft: Ich glaube, dass die Schwankungen krass sind. Über die Labour Party in Großbritannien haben auch alle gesagt, es laufe nicht gut, dann haben sie fast 20 Prozentpunkte aufgeholt. Wir haben sehr gute Chancen, drittstärkste Fraktion im nächsten Bundestag zu werden und beim Wahlergebnis besser abzuschneiden, als es die Umfragen jetzt suggerieren.



ZEIT ONLINE: Warum weigern sich die Grünen so hartnäckig, Ratschläge anzunehmen von den erfolgreichsten grünen Wahlkämpfern, Robert Habeck, dem Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein, und Winfried Kretschmann?



Hofreiter: Welche Ratschläge nehmen wir denn nicht an?

ZEIT ONLINE: Kretschmann kritisiert den "gesinnungsethischen Überschuss" Ihrer Partei und wirbt für eine undogmatische Zusammenarbeit mit der CDU, genau wie Habeck.

Hofreiter: Es war auch Robert Habeck, der gesagt hat, dass eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein keine Blaupause für den Bund ist. Wir haben dort eine sehr liberale CDU, keine CSU, und mit Wolfgang Kubicki eine spezielle FDP. Auf Landesebene regieren wir Bündnisgrünen in Koalitionen von rot-rot-grün in Thüringen und Berlin bis schwarz-grün in Hessen und der Ampel in Rheinland-Pfalz. Keine dieser Konstellationen kann man ohne Weiteres auf den Bund übertragen.

ZEIT ONLINE: Was müssen die Grünen also tun?

Hofreiter: Das, was wir jetzt schon tun: Herausstellen, welche Relevanz unsere eigenen Themen haben. Man wird Fluchtursachen nicht bekämpfen können, wenn die Klimakrise weiter eskaliert. Die Menschen wollen, dass Tiere nicht in Massentierhaltung leiden müssen. Wir müssen mehr tun, um Europa zusammenzuhalten. Und auch die neoliberalen Freihandelsabkommen treiben die Menschen um.

Die Autoindustrie kann machen, was sie will. Sie darf nur nicht unsere Lebensgrundlage zerstören. Anton Hofreiter

ZEIT ONLINE: Es gab mal ein Momentum für Flüchtlinge, gegen TTIP, für Europa, warum hat die gesellschaftliche Linke es nicht geschafft, das auszunutzen?

Hofreiter: Das Momentum ist nicht weg. Ja, es zahlt gerade nicht ein, weil Frau Merkel sich oft sehr schnell anpasst, wie man jetzt bei der Ehe für alle sieht. Man darf sich nicht täuschen: Die Menschen, von denen Sie sprachen, sind ja noch da. Sie sind vielleicht nicht so laut gerade wie andere, weil sie einfach sehr beschäftigt sind. Die kümmern sich beispielsweise ehrenamtlich um die Integration von Geflüchteten und haben eben keine Zeit wie andere, in Onlineforen Blödsinn zu posten.

ZEIT ONLINE: Sie wollen ab 2030 nur noch abgasfreie Autos produzieren lassen, so steht es im Wahlprogramm. Wann haben Sie das letzte Mal eine E-Tankstelle gesehen?

Hofreiter: An einem Gasthaus in Bayern als ich mit einem Tesla unterwegs war. Unsere Autoindustrie redet davon, dass die Zukunft so aussehen wird: E-Autos mit einer Reichweite von 400, 500 Kilometern haben ein Display, das entsprechende Tankstellen anzeigt. Wenn man längere Strecken zurücklegt, wird einem eine Route vorgeschlagen. Das wird als die Zukunft gepriesen. Aber wissen Sie, was das ist?

ZEIT ONLINE: Werbung für die Autolobby?

Hofreiter: Das ist die Gegenwart. Exakt so. Tesla hat ein dichtes Netz an Ladestationen auch hier in Deutschland aufgebaut – ohne staatliche Hilfe.

ZEIT ONLINE: Und ohne die Grünen. Warum es dann noch ins Wahlprogramm schreiben?

Hofreiter: Ohne die Grünen, die das Thema immer wieder auf die Agenda gesetzt haben, gäbe es den Druck nicht, da bin ich selbstbewusst. Das brauchen wir, damit die Wende zur Elektromobilität flächendeckend gelingt.

ZEIT ONLINE: Die Produktion des Verbrennungsmotors zu verbieten, ist das der neue Veggieday? Die Grünen als spaßbefreite Verbots-Partei ...

Hofreiter: Schmarrn, sind Sie schon mal in einem Elektroauto gefahren?

ZEIT ONLINE: Nein.

Hofreiter: Das ist wie Achterbahnfahren, so drückt es Sie in den Sitz rein. Ein normales Sportauto ist eine Schnarchnase dagegen.

ZEIT ONLINE: Trotzdem: Das Image der Verbots-Partei bedienen Sie.

Hofreiter: Das hat nichts mit Verbots-Partei zu tun.

ZEIT ONLINE: Das ist doch ein Verbot, wenn man die Produktion von Verbrennungsmotoren verbietet.

Hofreiter: Wozu brauche ich Gesetze? Um einen Rahmen zu setzen.

ZEIT ONLINE: Gesetze können auch Anreize setzen.

Hofreiter: Genau, in dem Fall einen Anreiz für Nullemissionsautos, die unsere Gesundheit und das Klima nicht mehr belasten. Dazu braucht es Gesetze, die regulieren. Klauen ist ja auch verboten.

ZEIT ONLINE: Die Frage ist doch, wie weit man mit Gesetzen in die individuellen und wirtschaftlichen Freiheiten eingreift.

Hofreiter: Das entscheidet ja auch die Wirtschaft, wie sie was bauen will. Wir sagen nur: Das Auto muss emissionsfrei sein. Und dafür gibt es gute Gründe. Die Abgasbelastung in den Innenstädten, der Klimaschutz. Die Autoindustrie kann machen, was sie will. Sie darf nur nicht unsere Lebensgrundlage zerstören. Der emissionsfreie Motor ist übrigens nicht nur Klimaschutz, das ist kluge Industriepolitik. Wenn die heimische Autoindustrie zusammenbräche, wären Hunderttausende Menschen arbeitslos. Die Frage ist nicht, ob in Zukunft Nullemissionsautos hergestellt werden. Sondern wo. Aber gerade sieht es noch düster aus. Unsere Autoindustrie steht aufgrund von eigenem Versagen schlecht da – und weil die Politik sie in falscher Sicherheit wiegt.