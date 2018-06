Der Bundestag hat sich mit klarer Mehrheit für den Bau des Einheitsdenkmals in Berlin entschieden. Auf Antrag von Union und SPD soll das Projekt noch vor der Bundestagswahl auf den Weg gebracht werden. Auch die Grünen unterstützten das Vorhaben. Die Linken stimmten dagegen.

Nach dem Willen der Abgeordneten soll das Projekt "Bürger in Bewegung" bis 2019, dem 30. Jahrestag der Wende in der DDR, fertiggestellt werden. Das geplante Denkmal besteht aus einer 50 Meter langen, begehbaren Schale, die im Zentrum Berlins nahe des neu aufgebauten Stadtschlosses entstehen soll. Sie soll an die friedliche Revolution von 1989 und die Wiedervereinigung 1990 erinnern.

Entworfen wurde das Projekt von dem Stuttgarter Architekten Johannes Milla und der Choreografin Sasha Waltz. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) soll dem Beschluss zufolge noch vor der Bundestagswahl die Errichtung des Denkmals veranlassen. Über die Umsetzung wurde lange gestritten: Nach der Grundsatzentscheidung für ein Einheitsdenkmal aus dem Jahr 2007 waren zwei Wettbewerbe erforderlich, bis schließlich die Einigung auf die sogenannte Einheitswippe zustande kam.

Waltz stieg wegen Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung aus dem Projekt aus. Wegen des befürchteten Anstiegs der Kosten von ursprünglich zehn Millionen Euro auf 15 Millionen Euro stoppte der Haushaltsausschuss des Bundestages das Vorhaben vor fast einem Jahr. Im Februar verständigte sich die Koalition schließlich doch auf die Umsetzung.