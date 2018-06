Der Bundestag hat die Rechte von Arbeitnehmern in der Fleischindustrie gestärkt. Die Abgeordneten nahmen einen von Union und SPD eingebrachten Gesetzentwurf an, der einen Missbrauch von Werkverträgen in Schlacht- und Fleischzerlegungsbetrieben verhindern soll. Künftig sollen die Betriebe bei Regelverstößen haften und nicht die von ihnen beauftragten Subunternehmen, über die viele Arbeiter beschäftigt sind.

Die – häufig aus Osteuropa stammenden – Beschäftigten stünden oft an letzter Stelle einer Kette von Subunternehmen, sagte der CDU-Arbeitsmarktexperte Karl Schiewerling. Es herrschten häufig undurchschaubare Verhältnisse bis hin zu kriminellen Machenschaften.

Wird den Arbeitern zu wenig Lohn gezahlt oder werden die Vorgaben bei der Arbeitszeit missachtet, müssen die Betriebe dafür geradestehen. Außerdem dürfen den Schlachtern und Zerlegern Arbeitsmaterialien wie Messer und Schutzkleidung nicht mehr vom Lohn abgezogen werden. Anderenfalls drohen Geldbußen von 30.000 bis 50.000 Euro.

Schiewerling rechnet durch das neue Gesetz mit einem leichten Anstieg des Fleischpreises. "Wenn wir auf dem Rücken von Arbeitskräften aus Osteuropa unseren Fleischpreis billig halten, ist das unverantwortlich und unfair gegenüber den Betrieben, die sich an die Regeln halten", sagte er der Bild-Zeitung.

Die SPD-Fraktion teilte mit, die Fleischindustrie werbe nach außen mit hohen Standards, sei bis heute jedoch ein "Problemfall" der Lebensmittelindustrie. Wo gegen Arbeitnehmerrechte verstoßen werde, werde regelmäßig auch gegen Verbraucherschutz, Fleischhygienevorgaben und Tierschutz verstoßen. Weitreichendere Kontrollen seien "dringend notwendig".

Laut Gewerkschaften, Aktivisten und Medienberichten sind in großen Schlachtbetrieben, in denen etwa Tausende Schweine zerlegt werden, viele Menschen zu miserablen Bedingungen beschäftigt. Thema ist das vor allem in den wichtigsten Regionen der Fleischproduktion im niedersächsischen Weser-Ems-Gebiet, im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe.

Der Verband der Ernährungswirtschaft hält die gesetzliche Neuregelung für überzogen. In weiten Teilen der Fleischwirtschaft würden keine oder nur in sehr geringem Umfang Werkverträge eingesetzt. "Die gesamte Branche wird aber diesen Regelungen zu Unrecht unterworfen", sagte Hauptgeschäftsführer Michael Andritzky. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) befürwortete hingegen die Entscheidung des Bundestags.