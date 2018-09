Read the English version of this article here

Ich hätte gelacht, wenn das damals jemand unterstellt hätte – wir sprechen von den späten Siebzigern und frühen Achtzigern –, aber Helmut Kohl hat mir eine Menge über die Deutschen beigebracht. Einige Jahre lang wollte ich es nicht lernen, nicht einmal als er zum ersten Mal Kanzler wurde. Denn als ich anfing, als Times-Korrespondentin ernsthaft über deutsche Politik zu berichten, war Helmut Schmidt Kanzler.



Hanns Martin Schleyer war gerade entführt worden, die Rote Armee Fraktion war auf dem Kriegspfad, Nato-Doppelbeschluss und Berufsverbote lösten eine grimmige Debatte aus und die Beziehungen mit dem großen amerikanischen Verbündeten waren steinig. Schmidt, der furchtlose Kapitän, hatte das Ruder fest im Griff und stellte sich den Stürmen frontal. Krisenmanagement war das Gebot der Stunde. Die Atmosphäre in Bonn war zugleich angespannt und intensiv, aber es schien, als gebe es keinen anderen Weg, das Land zu regieren.

Und Kohl? Kein Fettnäpfchen auslassend, provinziell, dröge, ein schwacher Redner, dem es an Vision, Charisma und selbst einer halbwegs anständigen Beziehung zu den Medien mangelte. Zielscheibe des Spotts, oft und vielen in seiner Partei peinlich, sowohl als Oppositionsführer wie anfangs als Kanzler. Wie hatte ein Mann wie er es dorthin geschafft, wo er war? Fragte ich mich.

Es dauerte lange, bis ich endlich begriff, dass es stimmte, was seine Berater mir gesagt hatten: dass zu seinen nahezu unbeachteten Qualitäten auch seine außerordentliche Verbundenheit mit den einfachen Deutschen gehörte. Eine erste Ahnung, glaube ich mich zu erinnern, bekam ich durch ein Interview in der ZEIT, in dem der Interviewer sich bemühte, Kohls kulturellen Hintergrund zu erforschen. Kohl sprach lahm über seine Schulzeit und brachte den denkwürdigen Satz hervor: "Ich war gut in Hölderlin."



Feingeister mögen höhnisch lächeln, aber dies und seine Behauptung, er leihe Bücher aus der öffentlichen Bibliothek aus, trugen die Botschaft – ob absichtlich oder nicht –, dass er genau wie Millionen andere Deutsche keine besonderen intellektuellen Ambitionen hegte. Diese Millionen fühlten sich wohl mit einem Mann, der wie sie sprach, in dessen Büro ein Aquarium mit Zierfischen stand, der seine Ferien mit seiner Familie jedes Jahr in demselben österreichischen Bilderbuchdorf verbrachte und der in einer Stadt mit dem fast unglaublich provinziellen Namen Oggersheim lebte.

Patricia Clough Patricia Clough, geboren 1938 im britischen Bury bei Manchester, hat viele Jahre als Korrespondentin für große britische Tageszeitungen wie die Times und den Independent aus Deutschland berichtet. Nach der Wiedervereinigung verfolgte sie von Warschau aus die Entwicklungen in Osteuropa, später schrieb sie aus Rom. Heute lebt sie in Umbrien. Clough ist Autorin mehrerer Sachbücher, darunter Helmut Kohl. Ein Porträt der Macht.

Damit soll nicht unterstellt werden, dass solche Deutsche auch einen ständigen Appetit auf Saumagen hegten oder in Zierfische vernarrt wären, aber er war zweifellos einer von ihnen. Wie zwei bedeutende Gelehrte es einmal formuliert haben, wurzelte seine politische Stärke in seiner "überdurchschnittlichen Durchschnittlichkeit". Als Germanistin hatte ich mich bis dahin auf deutsche Literatur, Kultur und Geschichte konzentriert, und meine Freunde, wie ich später begriff, konnte man nicht "typisch" nennen. Plötzlich waren da Millionen von Deutschen um mich herum, von denen ich vorher nicht wirklich etwas gewusst hatte.

Das Epitheton "überdurchschnittliche Durchschnittlichkeit" ist natürlich etwas irreführend. Kohl "ist ein ganz außergewöhnlicher durchschnittlicher Deutscher", schrieb ich einmal. Sein unerschütterlicher Instinkt für die Macht (der ihn leider später dazu brachte, sich auf dubiose Methoden einzulassen, um sie dann beizubehalten), seine Hartnäckigkeit im Angesicht scharfer Kritik und Verspottung und sein unerschütterlicher Glaube an sich selbst waren absolut außergewöhnlich – und sollten wichtige Zutaten für seinen Erfolg werden.