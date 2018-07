Nach dem Tod von Helmut Kohl blicken Zeitungsredaktionen in ganz Europa auf dessen politisches Wirken zurück. Einheitskanzler, Europäer, Bonvivant: So wird Kohl eingeordnet.

Der Guardian vergleicht den früheren Kanzler in seinem Nachruf mit einem seiner früheren Vorgänger. "Oberflächlich betrachtet und abgesehen vom Körperumfang hält Kohl Vergleichen mit Otto von Bismarck stand", schreibt die britische Zeitung. Dem CDU-Kanzler habe die Einigung Europas ebenso am Herzen gelegen wie die Wiedervereinigung Deutschlands. "Kohl mag sich von Bismarck so sehr unterschieden haben wie Bonn von Berlin. Aber er war ebenso sehr ein Eiserner Kanzler, eisern hinsichtlich seiner Ausdauer, unerschütterlich in seinem Selbstvertrauen."



Die Neue Zürcher Zeitung erinnert an die Risikobereitschaft des ehemaligen Bundeskanzlers. "Natürlich lässt sich an einzelnen Entscheidungen von Spitzenpolitikern immer herummäkeln. Kohl machte dabei keine Ausnahme. Die wahre Größe von Staatsmännern zeigt sich, wenn sie im richtigen Augenblick das Richtige tun." Das sei bei Kohl am 9. November 1989 der Fall gewesen. Intuitiv habe er die Zeichen des Moments erkannt und die Chance ergriffen. "Er, dem immer nachgesagt worden war, Probleme auszusitzen, ging hohe Risiken ein."

Die italienische Tageszeitung La Repubblica würdigt Helmut Kohl als den vielleicht "glücklichsten Kanzler" Deutschlands, "der die schmerzhafteste Wunde geschlossen hat". Eine Wunde, "die nach dem Krieg Millionen von Familien in zwei geteilt und zerstört hat und halb Berlin in eine Gefangenenenklave in Ostdeutschland verwandelt hatte". Kohl sei "ein politisches Genie" gewesen.



Auch die niederländische Zeitung de Volkskrant würdigt Kohls Leistung bei der Wiedervereinigung. "Wie jeder andere war auch Helmut Kohl überrascht von den schnellen Entwicklungen im November 1989", schreibt die Zeitung. Allerdings habe er rasch reagiert trotz des Widerstands durch die britische Premier Margaret Thatcher ("Mir sind zwei Deutschland lieber als eins") und des Zögerns des französischen Präsidenten François Mitterrand. Diesen habe Kohl mit der Zustimmung zur europäischen Einheitswährung gelockt. "Schmollend willigte schließlich auch Thatcher ein. Und US-Präsident George H.W. Bush ... hatte sowieso keine Probleme mit der deutschen Wiedervereinigung."



Die französische Regionalzeitung L'Alsace hebt Kohls Bedeutung für die deutsch-französische Freundschaft hervor. "Das Bild mit dem (damaligen Präsidenten François) Mitterrand und Kohl, Hand in Hand vor dem Beinhaus von Douaumont 1984, ging in die Geschichtsbücher ein." Vielleicht sei es aber für Kohl einfacher gewesen, sich mit Mitterrands Nachfolger Jacques Chirac zu verstehen, denn "beide waren Konservative und Bonvivants. Und sie waren Europäer, die die (Euro-) Gemeinschaftswährung wollten." Seinen Abschied habe Kohl durch die Parteispendenaffäre aber sicherlich verpatzt. Letztlich sei er von Angela Merkel zur Seite geschoben worden. "Aber indem sie gestern Abend ihre Anerkennung für sein Handeln aussprach, gibt Merkel, die unter der kommunistischen Diktatur aufwuchs und studierte, ihm seinen Platz im Pantheon der großen Männer wieder."