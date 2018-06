Bei der Terror- und Kriminalitätsbekämpfung muss es eine verstärkte Zusammenarbeit der Bundesländer geben. Das hat Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) gefordert. Nur so könne ein "Flickenteppich" bei gesetzlichen Regelungen vermieden und Maßnahmen wie Schleierfahndung oder die elektronische Fußfessel für Gefährder effektiv umgesetzt werden, sagte Ulbig. Als Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK) will er auch dieses Thema mit seinen Länderkollegen bei der Frühjahrstagung der Innenminister am Montag in Dresden besprechen.

Die Bekämpfung des Terrorismus habe derzeit die höchste Priorität für Bund und Länder, sagte Ulbig. Deshalb wollen die Minister bei der IMK Anfang der kommenden Woche auch Maßnahmen zur Aufdeckung von Mehrfachidentitäten bei Flüchtlingen beraten. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und den Ausländerbehörden sollen die Landespolizeien und das Bundeskriminalamt dabei künftig besser durchgreifen können.



Dafür müssten die bisherigen Möglichkeiten zur Abgleichung von Identitäten ausgeweitet werden, sagte Ulbig. Beispielsweise würden bisher nur Fingerabdrücke von über 14-Jährigen erfasst, um die Identität zu klären. "Geplant ist, diese Maßnahme auf die Personengruppe der 6- bis 14-Jährigen auszuweiten", sagte der Vorsitzende der IMK. Zusätzlich sollen Ausländerbehörden dazu angehalten werden, Anzeige zu erstatten, sobald ihnen ein Fall von Identitätsverschleierung bekannt ist. Das sei noch nicht überall der Fall. Diese Vorgehensweise sei "eine weitere Maßnahme zur Optimierung von Asylverfahren", sagte Ulbig.

Schleierfahndung und Fußfessel gegen Terror

Zudem müssten die Länder Ulbig zufolge die Schleierfahndung und die Fußfessel für Gefährder nun gemeinsam umsetzen. Der Bund habe bei der Fußfessel seine Arbeit gemacht, indem er den Rahmen für dieses Verfahren durch das BKA-Gesetz geschaffen hat, sagte der Vorsitzende der IMK. Jetzt sei es die Aufgabe der Länder, in den jeweiligen Polizeigesetzen damit umzugehen. Auch für die Schleierfahndung müssten die Voraussetzungen geschaffen werden.

"Gerade für uns in Sachsen als Land mit 577 Kilometern ehemaliger EU-Ost-Außengrenze hat das eine ganz maßgebliche Bedeutung", sagte Ulbig. Auf Antrag von Sachsen, Bayern und Sachsen-Anhalt steht die Schleierfahndung auch auf der IMK-Tagesordnung. Als Schleierfahndung werden verdachtsunabhängige Personenkontrollen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung wird auch der Begriff Social Profiling verwendet.

Gerade die Radikalisierung von Frauen und Minderjährigen bereite den Innenministern große Sorge, sagte der sächsische Innenminister. Man müsse herausfinden, wie und warum sie sich radikalisieren, um gezielte Präventionsmaßnahmen anzubieten. Zuvor hatte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für die Beobachtung auch von Kindern durch den Verfassungsschutz ausgesprochen.



Angleichen der Länderregeln für Verfassungsschützer

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) möchte bei der IMK vor allem für einheitliche Regeln für die Verfassungsschützer der Länder werben. Derzeit gebe es in den Ländern unterschiedliche gesetzliche Vorgaben dazu, wie beobachtet und informiert werde, sagte Stahlknecht. Das berge die Gefahr, dass Informationen bei länderübergreifenden Fällen verloren gingen. Angesichts der allgemeinen Sicherheitslage sei das laut des Innenministers nicht vermittelbar.



Die Regelungen sollten seiner Vorstellung nach an das Bundesamt für Verfassungsschutz angepasst werden. Allerdings könne es dabei nur um eine harmonisierende Angleichung gehen, nicht aber darum, Verfassungsschutzaufgaben grundsätzlich beim Bund anzusiedeln. "Da entstünde eine Riesenbehörde, die kaum noch steuerbar wäre", sagte Stahlknecht. Sein Landesministerium arbeite derzeit bereits an einem neuen Verfassungsschutzgesetz und orientiere sich dabei an den Bundesregelungen.



Mautdaten zur Aufklärung von Verbrechen

Zudem forderte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Regelung zur Nutzung von Daten, die durch die Lkw-Maut erfasst werden. "Wir nutzen und speichern in Deutschland Mautdaten zur Abrechnung von Euro und Cent, dürfen aber nicht einmal unter Richtervorbehalt mit diesen Daten schwerste Verbrechen aufklären oder verhindern", sagte Strobl. Im Fall einer ermordeten Joggerin in Endingen bei Freiburg hatten DNA-Analysen und Lkw-Mautdaten die Ermittler kürzlich auf die Spur eines Verdächtigen gebracht. Die Mautdaten kamen aus Österreich.



Weitere Themen der Konferenz sind unter anderem der Umgang mit den sogenannten Reichsbürgern, Cybercrime und die Vereinheitlichung der IT-Struktur in den Sicherheitsbehörden der Länder.