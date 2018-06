Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) plädiert für ein Gesetz zur Förderung von Demokratie in Deutschland. "Auch wenn die Mittel zur Prävention angewachsen sind, braucht es eine bundesgesetzliche Grundlage für Extremismusprävention und Demokratieförderung", sagte die Ministerin bei der Vorstellung des ersten Berichts zu den Extremismuspräventionsprogrammen der Bundesregierung. Prävention müsse frühzeitig und flächendeckend stattfinden. Dafür brauche es gesetzlich verankerte dauerhafte Fördermittel.

Zusammen mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), stellte Barley den aktualisierten Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus vor.



Kern des von Barley vorgestellten Berichts zur Extremismusprävention ist die Forderung nach einem weiteren Ausbau der Maßnahmen. "Wir dürfen nicht warten, bis sich junge Menschen radikalisiert haben", sagte die SPD-Politikerin. "Wir müssen an die Orte gehen, wo sie sich befinden" – in Gefängnissen, auf Schulhöfen, im Internet, wo man überall verstärkt Präventionsarbeit leisten muss.

Wichtig sei, heißt es im Bericht, verschiedene Nutzergruppen direkt anzusprechen, um extremistischer Propaganda entgegenwirken zu können. Zur "Stärkung der Urteils- und Diskursfähigkeit der Nutzer" sollten zielgruppenspezifisch aufbereitete Informationen zur politischen Bildung angeboten werden – etwa in Form von YouTube-Videos. Barley bezeichnete politische Bildung als "Rüstzeug im Kampf gegen Extremismus und Rassismus".



In der aktuellen Legislaturperiode stellt der Bundeshaushalt 115 Millionen Euro für zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und Extremismusprävention zur Verfügung. 2018 sind für das Nationale Präventionsprogramm 100 Millionen Euro vorgesehen. "Jeder Euro, den wir in Extremismusprävention investieren, ist ein gut investierter Euro", sagte Barley und fügte mit Blick auf ihre Forderung nach einem neuen Gesetz zugleich hinzu: "Wir sind noch nicht am Ziel."

Von einem solchen Demokratieförderungsgesetz zeigte sich Krings wenig überzeugt. Er verwies auf bereits vorhandene Mittel und die guten Projekte in den einzelnen Bundesländern. Durch ein Bundesgesetz ließen sich einzelne Zuständigkeiten – und damit die finanzielle Förderung einzelner Maßnahmen – nicht klären.



Krings und Barley präsentierten nach dem Bericht zur Extremismusprävention einen aktualisierten Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, den das Bundesinnenministerium und das Bundesfamilienministerium gemeinsam erarbeitet hatten. Auf Grundlage des Koalitionsvertrags wurde der Plan um die Themen Homosexuellen- und Transfeindlichkeit erweitert.



Grundsätzlich gehe es darum, "klare Grenzen aufzuzeigen, egal wo Diskriminierung geschieht, ob in Freizeit, im Netz oder am Arbeitsplatz", so Barley. Kern des neuen Aktionsplans sind die Handlungsfelder Menschenrechtspolitik, Schutz vor Diskriminierung im täglichen Leben, etwa am Arbeitsplatz, sowie die Ahndung von Straftaten. Weitere Bereiche sind für die Bundesregierung Bildung und politische Bildung sowie Rassismus und Hass im Internet und Forschung über das Thema.