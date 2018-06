Das Ja des Bundestags zur Ehe für alle hat unterschiedliche Reaktionen auch innerhalb der Kirchen in Deutschland hervorgerufen. Für die katholische Kirche äußerte sich etwa der Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Heiner Koch. "Ich bedauere, dass der Gesetzgeber wesentliche Inhalte des Ehebegriffs aufgegeben hat, um ihn für gleichgeschlechtliche Partnerschaften passend zu machen", sagte er und gab zu bedenken: "Eine Wertschätzung gleichgeschlechtlichen Zusammenlebens kann auch durch eine andere institutionelle Ausgestaltung ausgedrückt werden."



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hofft auf sachliche Reaktionen. "Ich wünsche mir, dass jetzt weder Triumphgefühle auf der einen Seite noch Bitterkeit auf der anderen Seite den Ton angeben", schrieb er auf Facebook. Der Deutsche Evangelische Kirchentag twitterte, die Organisation fühle sich "ermutigt und bestätigt". Der Kirchentag würde sich seit vielen Jahren für die Sichtbarkeit und Gleichstellung von LGBTTIQ-Menschen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexuell, Transgender, Intersexuell und Queer) einsetzen.

An dieses Gebot mag sich die AfD nicht halten. "Merkel-CDU verramscht Ehe auf dem Altar des Machterhalts. Was ist nur aus diesem Land geworden!!!", twitterte die Parteivorsitzende Frauke Petry. Nach Angaben eines Sprechers prüft die Partei eine Verfassungsklage. Die Ehe zwischen Mann und Frau sei ein "kulturelles Kernelement unserer christlich-abendländischen Kultur", sagte Partei-Vize Alexander Gauland. Die AfD trete gegen eine Wertebeliebigkeit ein, "die in letzter Instanz unsere gesellschaftlichen Strukturen und unser Fortkommen auflöst".

Internationales Lob

Jörg Steinert, der Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg, sprach von einer "längst überfälligen Gewissensentscheidung", mit der "die Blockade einer reaktionären Minderheit in Gesellschaft und Parlament" überwunden werden konnte. "Endlich werden homosexuelle Paare in Deutschland gleich behandelt." Das Wort "historisch" benutzten sowohl die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, als auch die europäische Vertretung des internationalen Dachverbands der Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexorganisationen (ILGA). "In wenigen Jahren werden wir auf diese Entscheidung für die Eheöffnung zurückblicken und uns fragen, warum in aller Welt das so lange gedauert hat", sagte Lüders.



EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sprach auf Twitter von "ausgezeichneten Nachrichten". Mit der Entscheidung werde Deutschland das zwölfte EU-Land, das gleichgeschlechtliche Ehen erlaube. "Wundervolle Nachrichten", nannte der Vorsitzende der Liberalen im Europaparlament, Guy Verhofstadt, die Entscheidung. Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel, der 2015 seinen langjährigen Lebenspartner geheiratet hatte, sprach von einem "guten Tag für die LGTB-Gemeinschaft" in Deutschland.

"Ein wunderbarer Anfang"

Das Auswärtige Amt bereitet sich nach der Abstimmung darauf vor, Homosexuelle in ihren Auslandsvertretungen über die neuen Möglichkeiten zu informieren. "Wir freuen uns über die neue Kundschaft für die Rechtsberatung zur Eheschließung in Deutschland durch unsere Konsulate", twitterte das Außenministerium kurz nach der Bundestagsentscheidung.



Allzu euphorisch reagierte die Deutsche Aids-Hilfe nicht. Für den Verband ist die Ehe für alle "ein guter Anfang" und ein Grund zur Freude. Es bleibe jedoch noch viel zu tun, bis jeder Mensch in der Gesellschaft respektiert werde. "Rechtliche Gleichstellung ist ein wunderbarer Anfang, Akzeptanz und Selbstverständlichkeit der Vielfalt sind das Ziel."