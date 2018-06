Die CDU wird in Schleswig-Holstein mit FDP und Grünen regieren. "In unserer Runde haben wir uns auf alle Punkte verständigt", sagte CDU-Landeschef Daniel Günther. Die Verhandlungsführerin der Grünen, Monika Heinold, sagte, in den Vereinbarungen sei eine "grüne Handschrift erkennbar". FDP-Chef Heiner Garg sprach ebenso wie Heinold von anstrengenden Verhandlungen. Es sei aber gelungen, eine "Zukunftsvision für Schleswig-Holstein zu entwickeln".

Die Gespräche über das neue Regierungsbündnis hatten vor drei Wochen begonnen, der Koalitionsvertrag soll am Freitag vorgestellt und unterzeichnet werden. Dann soll auch klar sei, wer welches Ministerium übernimmt.



Am Dienstagabend soll in Kiel noch die sogenannte große Koalitionsrunde das Ergebnis billigen. Die Basen der jeweiligen Parteien sollen das Ergebnis bis Ende des Monats in Parteitagen – bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung – bestätigen.

Schleswig-Holstein hatte am 7. Mai einen neuen Landtag gewählt. Die CDU wurde zur stärksten Kraft und nahm anschließend Verhandlungen mit Grünen und FDP über die Bildung einer Jamaikakoalition auf. Sie ist wegen der Farben in der Flagge des mittelamerikanischen Landes Schwarz, Gelb und Grün so benannt.

Nach Angaben aus Koalitionskreisen soll der bisherige Umweltminister Robert Habeck sein Ressort behalten, ebenso seine Parteikollegin, die Finanzministerin Heinold. Der Liberale Garg soll Kultus- und Bildungsminister bleiben.



Bislang gibt es nur ein einziges Vorbild für eine Jamaikakoalition aus CDU, Grünen und FDP auf Landesebene: Die drei Parteien schlossen sich Ende 2009 im Saarland zusammen. Das Bündnis hielt nur gut zwei Jahre, es zerbrach im Januar 2012.