Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat Asylentscheidungen für afghanische Staatsangehörige ausgesetzt, bis die Bundesregierung die Sicherheitslage in Afghanistan neu eingeschätzt hat. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Amt nimmt zwar weiterhin Erst- und Folgeasylanträge von Afghanen entgegen und bearbeitet diese auch. Abschließende Entscheidungen darüber, ob jemand in Deutschland Asyl erhält oder abgeschoben werden soll, würden jedoch vorerst nicht gefällt.

Grund dafür sind mehrere Anschläge in den vergangenen Wochen, unter anderem in der Hauptstadt Kabul Ende Mai. Die Neubewertung der Lage in Afghanistan soll bis Ende Juli vorliegen. Laut dem Bundesamt liegen derzeit knapp 30.000 Asylanträge zur Bearbeitung vor.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl begrüßte die Entscheidung in einer Erklärung. Allerdings reiche ein bloßer Entscheidungsstopp nicht aus. Stattdessen müssten alle seit April 2016 abgelehnten Afghanistan-Fälle vom Bundesamt neu bearbeitet werden, da bereits seit diesem Zeitpunkt der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) eine Verschärfung der Lage in Afghanistan festgestellt hätte. Das Bundesamt habe es jedoch versäumt, die veränderte Sicherheitslage in seine Entscheidungen miteinzubeziehen.

Nach dem Anschlag in Kabul mit mehr als 150 Toten hatte die Bundesregierung entschieden, Abschiebungen nach Afghanistan vorläufig weitgehend auszusetzen. Straftäter, Gefährder und Menschen, die ihre Identität nicht preisgeben wollen, dürften jedoch laut Innenministerium weiterhin abgeschoben werden. Ab nächster Woche soll laut einem Medienbericht wieder ein Abschiebeflug geplant sein.

Vor dem Anschlag in Kabul hatte die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan immer wieder damit gerechtfertigt, dass es dort "sichere Gebiete" gebe, in denen die Menschen unterkommen könnten. Nachdem jedoch der Anschlag im stark gesicherten Diplomatenviertel hatte verübt werden können, hatten sich sowohl in der SPD als auch in der CDU Politiker dafür ausgesprochen, die Abschiebungen auszusetzen.