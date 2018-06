Im Falle eines Wahlsiegs will die Union die Sicherheitsbehörden stärken, Familien unterstützen und die Steuern für kleine und mittlere Einkommen senken. "Wir wollen dafür sorgen, dass es den Bürgern in Deutschland auch in den kommenden Jahren gut geht", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU). "Wir werden die Bürger insgesamt finanziell entlasten, die Familien stärken, aber auch in die Zukunft investieren, vor allem in die Forschung, Bildung und schnelles Internet."

Die Vorstände von CDU und CSU kommen am Sonntagabend in Berlin zusammen. Am Montag wollen sie das gemeinsame Wahlprogramm verabschieden, es soll von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer am Mittag vorgestellt werden. CDU und CSU sind die letzten der großen Parteien, die ihr Programm für die Bundestagswahl am 24. September veröffentlichen.

"Wir werden dabei nicht wie andere das Blaue vom Himmel versprechen. Wir werden ein ambitioniertes Programm vorlegen, aber eines, wo wir garantieren können, dass wir die Versprechen auch einhalten können", kündigte Kauder an. "Zu allen Bereichen werden wir vernünftige und vor allem wirklich realistische Vorschläge vorlegen."



Mehr Beamte für die Bundespolizei

Einen Schwerpunkt will die Union dabei auf die innere Sicherheit legen. "Den Menschen wird es nur dann gut gehen, wenn sie sicher leben können", sagte der Unionsfraktionschef. "Wir werden alles tun, um die Sicherheitsbehörden im Bund weiter zu stärken, und werden für mehr Beamte bei Bundespolizei und Bundeskriminalamt sorgen." Wie die Bild am Sonntag berichtet, sei das Ziel, 15.000 zusätzliche Polizeistellen zu schaffen. Außerdem sollen dem Bericht zufolge die Datenbanken der Sicherheitsbehörden besser vernetzt werden.

Auch die Bundeswehr müsse besser ausgerüstet werden, sagte Kauder. "Frieden zu schaffen, wird immer schwieriger, weil überall auf der Welt alte Ordnungen zerfallen", fügte er hinzu. "Daher müssen auch die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit weiter steigen."



Vollbeschäftigung bis 2025, Abbau des Solis

Die Zahl der Arbeitslosen von derzeit knapp 2,5 Millionen soll halbiert werden. Bis spätestens 2025 solle Vollbeschäftigung erreicht werden; also eine Arbeitslosenquote von höchstens drei Prozent. Das geht ebenfalls aus dem Bericht der Bild am Sonntag hervor.



In der Steuerpolitik hält die Union Entlastungen in Höhe von 15 Milliarden Euro für Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen für möglich. "Das wird auch so im Wahlprogramm stehen", kündigte Kauder an. "Der Soli wird ebenfalls schrittweise abgebaut werden, schon in der kommenden Wahlperiode."

Mehr Wohnungen, Computer für Schulen

In den nächsten vier Jahren sollen dem Zeitungsbericht zufolge 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Durch Steuerabschreibungen wollen CDU und CSU den Neubau von Wohnungen fördern und dadurch den Anstieg der Mieten in den Ballungsräumen stoppen.

Für alle Schulen in Deutschland soll laut der Bild am Sonntag ein digitaler Pakt geschlossen werden, in dessen Zuge sie mit Computern und WLAN für fünf Milliarden Euro ausgestattet werden. Schüler sollen Daten über eine Bildungscloud im Netz abrufen können.

Keine Obergrenze für Flüchtlinge

Die von Seehofer geforderte und von Merkel abgelehnte Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen wird nicht im Wahlprogramm stehen, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) der Zeitung sagte. "Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Die CSU möchte ihre besondere Note – wie schon in der Vergangenheit – im Bayernplan ausdrücken."

Die Wahlversprechen der SPD kritisierte Kauder. "Wir senken die Steuern, die SPD verteilt nur um. Sie verspricht auch insgesamt so vieles, wie ja auch den milliardenteuren Wegfall der Kita-Gebühren, was daran zweifeln lässt, ob das Steuersenkungsversprechen der SPD tatsächlich realistisch ist", sagte er.