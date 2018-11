Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat ein hartes Vorgehen gegen gewaltbereite Gegner des G20-Gipfeltreffens in Hamburg angekündigt. "Die Linie ist klar: fried­li­cher Pro­test ja, ge­walt­tä­ti­ger Pro­test nein", sagte er der Bild am Sonntag. Der Innenminister rechnet mit bis zu 8.000 gewaltbereiten Demonstranten, die am Gipfelwochenende nach Hamburg reisen. Sorge bereiteten ihm linke Gruppierungen, die mit Gewaltaktionen den Ablauf des Gipfels stören möchten und bereit seien, "schwere Straftaten" zu begehen.



Bereits am Tag vor Gipfelbeginn ist eine erste Demonstration der linksmilitanten Szene unter dem Motto "Welcome to Hell" geplant. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte angekündigt, jegliche gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen strafrechtlich zu ahnden. Für Straftaten gebe es "keinerlei Rechtfertigung".

Auch gegenüber kurdischen Demonstranten kündigte Innenminister de Maizière eine harte Linie an. Demonstrationen gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan seien erlaubt. Die Behörden würden jedoch gegen alle "Versuche, für eine terroristische Organisation wie die PKK zu werben", vorgehen. Das gelte auch für das Tragen von Symbolen der kurdischen Untergrundorganisation.

Größter Polizeieinsatz der Geschichte

Für die Hansestadt stellen die Sicherheitsvorkehrungen um den Gipfel den größten Polizeieinsatz ihrer Geschichte dar. Mindestens 15.000 Polizisten und weitere 4.000 Bundespolizisten sollen die Sicherheit der anwesenden Staats- und Regierungschefs, der Gipfeldelegationen sowie der Bevölkerung garantieren. Zusätzlich stehen Spezialeinheiten aus ganz Deutschland bereit, um mögliche Terroranschläge zu verhindern.

G20-Gipfel in Hamburg Während des Gipfels werden zwei Sicherheitszonen eingerichtet – rund um den Tagungsort in der Messe und um die Elbphilharmonie (Hafen-City).

Die Hamburger Polizei erwartet zur Unterstützung Material und Einsatzkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet. Neben 15 Polizeihubschraubern und 3.000 Fahrzeugen aller Art stehen auch Reiterstaffeln und Sprengstoffspürhunde bereit. Die Bundespolizei hat eine Einsatzgenehmigung für Drohnen erhalten.



Sammelstelle für 400 Gefangene

Die Behörden bereiten sich auch auf eine hohe Zahl festgenommener Demonstranten vor. Im Stadtteil Harburg richtet die Polizei eine zentrale Gefangenensammelstelle ein, in der 120 Einzel- und Sammelzellen für bis zu 400 Festgenommene bereitstehen. Auch Container für Anwaltsgespräche, Vernehmungen und zur Feststellung von Personalien stehen bereit. In einer Amtsgerichtsaußenstelle sollen Richter über die Verhängung einer Untersuchungshaft gegen Festgenommene entscheiden.

Auch mögliche Konfrontationen zwischen Leibwächtern der Staatschefs und Demonstranten bereiten den Behörden Sorge. In Washington war es im Mai zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Bodyguards des türkischen Präsidenten Erdoğan und kurdischen Demonstranten gekommen. Der Innenminister sagte nun, man habe der türkischen Seite mitgeteilt, dass die Beteiligten aus Washington nicht in Hamburg erwünscht seien.

Eventuelle Cyberangriffe gegen den Gipfel schloss de Maizière nicht aus. Die Behörden seien jedoch auch auf diesen Fall vorbereitet.

Die juristische Auseinandersetzung um die von Demonstranten geplanten Protestcamps dauert noch an. Die zuständigen Behörden hatten die Camps aus Sicherheitsgründen verboten. Das Bundesverfassungsgericht verwies am Mittwoch eine Entscheidung über das Verbot zurück an das Hamburger Oberverwaltungsgericht.