Martin Schulz ist in Angriffslaune. Das mag an dem heftigen Wind liegen, der ihm am Sonntag um die Ohren weht, als er zum Sommerinterview mit der ARD auf einer kleinen Freilufttribüne schräg gegenüber dem Reichstag Platz genommen hat. Wegen des Windes nämlich muss der SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl sein Mikrofon selber halten. Nun hat er die Hände nicht frei, was ihn – bevor die Aufzeichnung beginnt – sichtlich verärgert. Vielleicht liegt es aber doch eher an der letzten Umfrage. Die sah die SPD nämlich nur noch bei 22 Prozent. Ein neuer Tiefstand und das weniger als einen Monat vor der Wahl.

Jedenfalls braucht Schulz dann nur wenige Minuten, um die erste Breitseite gegen seine Konkurrentin Angela Merkel zu landen. "Sie werden sich bei mir daran gewöhnen müssen, dass ich Prinzipien habe", knurrt er, als er gefragt wird, ob die harte Haltung, die er gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan einnimmt, nicht SPD-Wähler mit Migrationshintergrund verschrecken könne. Die Kanzlerin dagegen verhalte sich doch immer nur taktisch.

Und so geht es dann weiter. Zum Thema Dieselskandal etwa: "Merkel hat keinen Plan." Sammelklagen für Verbraucher? "Blockiert das Kanzleramt." Das Verhältnis von CDU und CSU? "Total zerstritten." Auch die Tatsache, dass Merkel für ihre Wahlkampfauftritte Bundeswehrhubschrauber nutzt oder Kanzleramtsmitarbeiter als Minijobber in der CDU-Zentrale beschäftigt, bringt Schulz ungefragt unter. Beides ist zwar nicht illegal. Doch für Schulz ein klarer Beweis: "Merkel hat abgehoben."



Die so Attackierte ist nur wenig später zu Gast in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Und hat es deutlich bequemer als der Herausforderer. Sie sitzt in einem prachtvollen, überdachten Foyer, von Wind keine Spur.

Merkel hätte also die Hände frei für große Gesten. Doch wie stets macht sie davon keinen Gebrauch. Die meiste Zeit lässt sie ihre Hände lieber ineinander verschränkt auf dem Tisch liegen. Angespannt wirkt das nicht, eher so, als ruhe hier jemand in sich selbst. Und Merkel hat zur Gelassenheit ja auch reichlich Anlass. Seit Monaten schon rackert sich Schulz an ihr ab. Doch in den Umfragen macht sich das kaum bemerkbar. Bis zu 17 Prozentpunkte liegt die Union derzeit vor der SPD. Und auch wenn es für Merkel selbst zuletzt nach unten ging und für Schulz etwas nach oben: Noch immer wollen 55 Prozent der Befragten sie als Kanzlerin behalten, nur 34 Prozent sind für Schulz.

Merkel straft mit Nichterwähnung

Merkel weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich längst, was ihr Herausforderer soeben über sie gesagt hat, doch sie straft ihn – wie immer – mit Nichterwähnung. Als sie gefragt wird, warum sie noch einmal antritt, verweist sie diskret auf ihre Erfahrung. Das kann man als Seitenhieb auf Schulz verstehen, der ja immerhin auch schon EU-Parlamentspräsident war, aber schließlich noch nie Regierungschef, während sie nun schon zwölf Jahre Bundeskanzlerin ist. Doch deutlicher wird sie da nicht.

Für Schulz könnte diese Taktik zum Problem werden: Spätestens am kommenden Sonntag, wenn beide Kandidaten im echten Fernsehduell und nicht nur im Interview-Fernduell auf unterschiedlichen Sendern aufeinandertreffen. Denn wie aggressiv darf man eine Kanzlerin, die immer noch sehr beliebt ist, angreifen, wenn die nie zurückschlägt? Das kann schnell nach hinten losgehen. Noch stärker dürfte allerdings ins Gewicht fallen, dass die Unterschiede, die Schulz zwischen sich und Merkel herausstellen will, so groß in vielen Bereichen nun auch wieder nicht sind.

Beispiel: der Streit um ein Verbot von Verbrennungsmotoren. Merkel sei auf Druck von CSU-Chef Horst Seehofer eingeknickt und nun nicht mehr für ein Verbot, obwohl sie ein solches zunächst als grundsätzlich richtig bezeichnet habe, sagt Schulz. Tatsächlich erklärt Merkel die Verbrennungsmotoren im ZDF-Interview zu einer Technik, auf die man auf Jahrzehnte – wohl bis zum Ende des Jahrhunderts – nicht verzichten könne. Das Problem ist nur: Schulz sieht das gar nicht anders. Dass "wir noch sehr lange auf Verbrennungsmotoren angewiesen sein werden", findet nämlich auch er.