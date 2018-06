Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in die Debatte um rassistische Äußerungen führender AfD-Politiker eingeschaltet. Deutschland erlebe derzeit "einen Tiefpunkt in der politischen Auseinandersetzung", sagte das Staatsoberhaupt dem Berliner Tagesspiegel, ohne die Partei direkt zu nennen. "Deutschlands dunkelstes Kapitel der Geschichte begann, als Deutsche zu Nicht-Deutschen erklärt wurden, ihnen Bürgerrechte und Staatsangehörigkeit entzogen und sie zur Ausreise getrieben wurden", sagte Steinmeier mit Bezug auf die NS-Zeit.



AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen davon gesprochen, die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) in der Türkei zu "entsorgen". Der Bundespräsident sagte weiter: "Wer heute die Ideen und die menschenverachtende Sprache von damals im Wahlkampf benutzt, vergiftet das Klima in unserem Land. Wer das auch noch wiederholt, macht sich zum geistigen Brandstifter."

Steinmeiers Stellungnahme mitten im Wahlkampf ist außergewöhnlich. Der Bundespräsident übt sein Amt überparteilich aus und hält sich traditionell aus der Tagespolitik heraus.

"Empörung ist pure Heuchelei"

Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig beklagte ein neues Ausmaß rassistischer Beleidigungen im Wahlkampf . Als Beispiele nannten sie die AfD-Attacken gegen Özoguz und den afrikanischstämmigen SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby. Außerdem kritisierte sie die Störungen von Wahlkampfveranstaltungen durch Flüchtlingsgegner, etwa bei Auftritten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die "widerwärtigen" Angriffe kämen nicht nur aus dem Umfeld der NPD, sagte Schwesig. "Es gibt auch in der AfD Rassisten und Extremisten."



AfD-Politiker Gauland wies erneut die Kritik an seinen Äußerungen zurück und teilte mit: "Eure Empörung ist pure Heuchelei." Besonders aus den Reihen der SPD kenne der "verbale Furor" keine Grenzen. Der "gespielte Sturm der Entrüstung" sei "an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten". Der AfD-Politiker verwies darauf, dass SPD-Politiker in der Vergangenheit davon gesprochen hätten, Kanzlerin Merkel zu "entsorgen".

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft im thüringischen Mühlhausen gingen mehrere Strafanzeigen gegen Gauland wegen der Äußerungen über Özoguz ein, darunter die des Ex-Bundesrichters und früheren ZEIT-ONLINE-Kolumnisten Thomas Fischer wegen Volksverhetzung. Die Staatsanwaltschaft prüfe eine mögliche strafrechtliche Relevanz der Aussagen, sagte ein Sprecher. Ermittlungen sind aber nicht möglich, solange Gauland als Abgeordneter im brandenburgischen Landtag Immunität genießt.