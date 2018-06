Der Grünenpolitiker Hans-Christian Ströbele schreibt sich selbst einen Anteil daran zu, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. In einem Interview mit der ZEIT sagte Ströbele: "Ohne meine bescheidene Mitwirkung wäre Angela Merkel wahrscheinlich 2005 nicht Kanzlerin geworden."



Ströbele bezieht sich dabei auf die Zeit der CDU-Spendenaffäre: Nachdem die Union 1998 die Bundestagswahl verloren hatte und Wolfgang Schäuble neuer Parteivorsitzender war, wurde er rasch von der Spendenaffäre eingeholt. Als Schäuble in einer Bundestagsdebatte seine Position darin verteidigte, fragte ihn Ströbele, ob er selbst Geld angenommen habe. Schäuble verneinte das – musste sich jedoch bald darauf korrigieren und zurücktreten. Seine Frage habe Merkel also den Weg an die Spitze gebahnt, sagte Ströbele der ZEIT.

Ströbele, 78, der mit Ende dieser Legislaturperiode aus Altersgründen den Bundestag verlässt, bezichtigt zudem seinen ehemaligen Fraktionskollegen Ludger Volmer der Lüge. Ströbele sagt, Volmers Darstellung, wonach acht Bundestagsabgeordnete der Grünen anlässlich der Abstimmung über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr 2001 "geknobelt" hätten, wer mit Nein habe abstimmen dürfe, sei "eine bösartige Lüge".



"So eine Gewissensentscheidung mit Streichhölzern oder Ähnlichem auszuknobeln, wäre nun wirklich unter unserer Würde", so Ströbele. Volmer hatte in einem Buch behauptet, es sei damals darum gegangen, wer den Kanzler der rot-grünen Koalition, Gerhard Schröder, hätte retten müssen. Ströbele habe ein Nein erwischt und so seinen "Rebellennimbus" retten können.