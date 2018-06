Wie sich die Geschichte gleicht: Vor zwei Jahren war es Bernd Lucke, der in der AfD isoliert dastand, weil er ein Abdriften nach rechts verhindern wollte. Der Frau, die ihn damals ablöste, geht es heute ebenso. Der Unterschied: Lucke wurde vom Parteivorsitz abgewählt, seine Nachfolgerin Frauke Petry hat nun von selbst auf eine Mitgliedschaft in der neuen AfD-Bundestagsfraktion verzichtet.

Die Parteiführung erwischte es kalt: Petry brachte ihren Abgang gleich zu Beginn einer Pressekonferenz unter, auf der sie mit Co-Bundeschef Jörg Meuthen und den Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel eigentlich das Wahlergebnis analysieren sollte. Als sie gegangen war, gab es vergiftetes Lob: Mit Petry gehe eine "intelligente Frau", die aber vom Wahlkampf eine andere Vorstellung habe, sagte Weidel.

Der Start in den Bundestag könnte schlechter nicht laufen: Die Stimmung des Wahlabends war bereits durch 1.000 Gegendemonstranten getrübt gewesen. Dann sprang Petry ab. Und im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern erklärten vier der 17 Abgeordneten ihren Austritt aus der Fraktion und begründeten das mit der Radikalisierung der AfD. Aus der Partei heißt es, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. So ist die Lage der AfD am Tag nach der Wahl: chaotisch.

Dabei sind solche Volten nicht neu, das Konfliktpotenzial der AfD ist seit Langem hoch: Gauland bezeichnet seine Partei schon lange als "gärigen Haufen", nach Petrys Verzicht ergänzte er, diesmal sei "jemand obergärig geworden". Schon Lucke hatte vor seiner Abwahl Unterstützer in einem parteinahen Verein organisiert, aus dem dann seine – bisher politisch erfolglose – Partei Alfa hervorging, später LKR genannt. In Baden-Württemberg gab es zeitweise zwei AfD-Fraktionen, bis man sich wieder vereinte. In weiteren Landtagen, darunter Thüringen und Sachsen-Anhalt, traten AfD-Abgeordnete aus der Fraktion aus oder in andere über. In Hessen wechselte ein AfD-Kreisrat noch während seiner AfD-Bundestagskandidatur zur FDP.

Solchen Seitenwechseln gehen meist Monate des Frusts voran, in den Fraktionen politisch nichts erreichen zu können, ebenso inhaltliche oder persönliche Differenzen mit der Fraktionsführung können Auslöser sein. Auch der Fraktionsverzicht Petrys hat eine entsprechende Vorgeschichte. Vor dem Wahlprogramm-Parteitag im April hatte sie erfolglos versucht, die AfD auf einen realpolitschen Kurs einzuschwören. Doch die Delegierten nahmen ihren sogenannten Zukunftsantrag erst gar nicht auf die Tagesordnung.

Zum Wahlkampf-Spitzenteam wurden damals Gauland und Weidel gewählt, Petry hatte zuvor verzichtet – und sich dadurch auch selbst geschwächt. Später bekräftigte sie ihre Absicht immer wieder, die AfD bis zur nächsten Bundestagswahl koalitionstauglich machen zu wollen. Doch keiner aus den Spitzengremien sprang ihr bei. Im Gegenteil, ihre Strategie wurde als "richtige Idee zum falschen Zeitpunkt" abgetan, wie auch der brandenburgische Abgeordnete Steffen Königer am Wahlabend sagte.



Nicht Petrys Sieg?

Die Entscheidung Petrys ist dadurch über Monate gereift. Der Zeitpunkt lässt sich nur so erklären, dass sie der AfD als Bundesvorsitzende nicht durch einen Rückzug inmitten des Wahlkampfes schaden wollte. "Wer mich kennt, weiß, dass ich so etwas nicht spontan mache", sagte sie in einem Interview. Und dennoch ist es ein Rückzug auf Raten. Derzeit ist keiner aufzutreiben, der eine erneute Kandidatur Petrys für den Bundesvorsitz im Dezember für sinnvoll hielte. "Das wird schwer nach dieser Aktion", sagt der Berliner Landeschef Georg Pazderski. Petrys Lager bröckelt: Der Großteil der sächsischen Landtagsabgeordneten erklärte der künftigen Bundestagsfraktion seine Unterstützung – und nicht etwa der sächsischen Fraktionschefin Petry.

Und Petrys Gegner organisieren sich: Weidel forderte sie zum Parteiaustritt auf, ebenso Meuthen. Auf einer Pressekonferenz in Leipzig stellte sich die künftige Landesgruppe Mitteldeutschland der AfD-Bundestagsfraktion vor. Sie vereint die Abgeordneten aus Sachsen, weiterhin von Sachsen-Anhalt und Thüringen – beides von Petry-Widersachern geführte Landesverbände. Die Koordinatoren, der Leipziger Abgeordnete Siegbert Droese und der sächsische Nationalist Jens Maier, erklärten dort, mit Petry nicht zusammenarbeiten zu wollen und warfen ihr vor, Parteitagsbeschlüsse zu ignorieren und nicht teamfähig zu sein. Auch das Strafverfahren gegen Petry wegen des Verdachts auf Meineid wird als Grund genannt. Die Pressekonferenz von Leipzig war öffentlich angekündigt, Petry aber nicht eingeladen. Angesichts dieser Umstände ist nachvollziehbar, dass sie am Morgen von sich aus auf die Fraktionsmitgliedschaft verzichtete.



Am Dienstag erste Klarheit

Dabei gibt es durchaus Punkte auch für Petry. Die AfD schnitt in Sachsen stärker ab als die CDU, drei ostsächsische Kandidaten wurden als bundesweit einzige direkt gewählt. Daraus lässt sich eine Bestätigung für Petrys realpolitischen Kurs lesen. Der Berliner Landeschef Pazderski, nicht unbedingt ein Gegner der Bundeschefin, will das aber nicht gelten lassen. Das Ergebnis habe die Gesamtpartei erkämpft, nicht Petry.

Petry kann als Einzelabgeordnete nun weder Fraktionschefin noch Parlamentsvizepräsidentin werden. Ihr Rederecht ist eingeschränkt, auch ihre Arbeit in Ausschüssen des Parlaments. Aber sie wird im Bundestag einen Andockpunkt bilden für alle AfD-Fraktionsmitglieder, die sich über kurz oder lang mit Austrittsgedanken beschäftigen – weil es ihnen geht wie den Frustrierten aus den Landtagsfraktionen. Eine Durchsicht der künftigen Fraktion zeigt: Es gibt mindestens 13 Gewählte, die sich als Erste absondern könnten, wenn Gauland und Weidel Fraktionschefs werden sollten. Ab 35 Abgeordneten würden die Abtrünnigen eine eigene Fraktion bilden können, bei weniger Mitgliedern eine Parlamentsgruppe. Die konstituierende Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstag könnte erste Klarheit bringen.



Die Zeit der Wahlerfolge ist vorbei

Erneut geht jetzt in der AfD die Angst um, dass sich die Partei marginalisiert. Von einer Austrittswelle sprechen einige, die jetzt einsetzen könne, wenn mit Petry die letzte Barriere nach ganz rechts gefallen ist. Die internen Warnungen, die Partei könne ohne Petry binnen kurzer Zeit in der Fünfprozent-Ecke enden, sind so alt wie Petrys Zukunftsantrag.



Mit dem Einzug in den Bundestag müssen Fortschritte nun härter erkämpft werden. Nach 13 Landtags- und dieser Bundestagswahl ist die Zeit der öffentlichkeitswirksamen Wahlerfolge vorbei. Jetzt müsse die Partei durch Sacharbeit glänzen, darin sind sich nicht nur Weidel und Pazderski einig. "Wir werden einmal als Protestpartei gewählt, dann müssen wir liefern, ansonsten sind wir wieder weg", sagt der Brandenburger Königer. Aus Sachsen-Anhalt ist bereits zu hören, dass dort Wähler die Landtagsabgeordneten zur Rede stellen: Man habe doch nun extra AfD gewählt, nun aber ändere sich nichts.