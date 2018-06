In Strasburg wohnen weniger als 5.000 Leute. Es liegt in der Uckermark in Vorpommern, jener Gegend, in der sich die AfD und die NPD mehr Erfolge bei der Bundestagswahl erhoffen als anderswo. Angela Merkel wuchs nicht weit von ihr auf. Am vergangenen Freitag kehrte sie für den CDU-Wahlkampf dahin zurück – einen Tag, nachdem ihr Auftritt in Finsterwalde massiv gestört worden war. Unsere Fotos zeigen, wie die Menschen in Strasburg auf ihren Besuch reagierten.