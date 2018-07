Angela Merkel hat der Reisewarnung, die das türkische Außenministerium am Samstag für die Bundesrepublik herausgegeben hatte, widersprochen. Am Sonntag äußerte sich die Bundeskanzlerin bei einer Wahlkampfveranstaltung im westfälischen Delbrück zur Reisewarnung aus Ankara: "Ich will hier ganz deutlich auch sagen: Zu uns kann jeder türkische Staatsbürger reisen. Bei uns wird kein Journalist verhaftet, kein Journalist in Untersuchungshaft gesteckt, bei uns herrscht Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und darauf sind wir stolz."

Außerdem kritisierte Merkel den Umgang der türkischen Regierung mit dem inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. Wie mindestens elf andere Deutsche sitze Yücel "völlig unbegründeterweise im Gefängnis".

Mit der Reisewarnung rief das Außenministerium der Türkei Bürger seines Landes, die in Deutschland leben oder eine Reise planen, zur Vorsicht auf und mahnte zu Umsicht im Fall "fremdenfeindlicher und rassistischer Behandlung". Das Ministerium rät türkischen Staatsbürgern, sich von Wahlkampfveranstaltungen und öffentlichen Plätzen fernzuhalten. Der Erlass der Reisewarnung wird als Reaktion auf die Verschärfung von Reisehinweisen für die Türkei gewertet, die das Auswärtige Amt der Bundesrepublik in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte.

Reisewarnung der Türkei gegen D ist ein schlechter Witz!Grundlose Haft für viele Deutsche ist Unrecht!Nazivergleiche verletzen unsere Ehre! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 10. September 2017

Auch Kanzleramtschef Peter Altmaier wies die Reisewarnung zurück und sprach von einem "schlechten Witz". Der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Axel Schäfer, bezeichnete die Warnung der türkischen Regierung als ein "Märchen aus Absurdistan".