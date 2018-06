Die Stadt Finsterwalde verwahrt sich gegen die lautstarken Proteste gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Die furchtbaren Bilder, die an diesem Abend von dieser, unserer Stadt um die Welt gingen – sie machen uns wütend", heißt es in einem Post auf der offiziellen Facebookseite der Stadt. Am Mittwoch hatte Merkel, die bei der Bundestagswahl erneut für die CDU als Kanzlerkandidatin antritt, im südbrandenburgischen Finsterwalde eine Wahlkampfrede gehalten. Gegendemonstranten störten den Auftritt massiv mit Trillerpfeifen und Tröten und schrien unter anderem "Hau ab".



Die Autorin Jana Hensel hatte in einem offenen Brief an Kanzlerin Merkel am Donnerstag auf ZEIT ONLINE von den Protesten berichtet. Sie war zusammen mit ihrem Sohn anwesend. Darauf reagierte die Stadt mit dem Facebookeintrag, in dem es weiter hieß, dass "der allergrößte Teil der Störer nicht aus Finsterwalde" komme, man sich aber trotzdem für sie schäme. Sicher seien auch Bürger dabei gewesen, "die lediglich ihren Unmut über die Regierungspolitik der letzten Jahre äußern wollten". Doch sei es der "Stadt nicht würdig", die Kundgebung einer demokratischen Partei auf diese Weise zu stören.



"Sie alle, die sie gebrüllt, gebuht und gepfiffen haben, sind mitverantwortlich für die Bilder, die ganz Deutschland nun von unserem Finsterwalde hat", schreibt die Gemeinde weiter. Der Rest der Welt sehe nicht die Ehrenamtler, die an diesem Mittwoch auch "aufs Übelste angegangen worden" seien. Man sehe nicht die Initiativen, die "seit Jahren Großartiges für Geflüchtete in unserer Stadt" leisteten.