Mehrere Kabinettsmitglieder haben den Äußerungen von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) widersprochen, lieber gar nicht als AfD zu wählen. "Nein, jeder sollte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und zur Wahl gehen", sagte Bundesinnenminister und Parteifreund Thomas de Maizière auf die Frage, ob Altmaier recht habe.



"Ich hoffe, dass die AfD nicht viel gewählt wird. Hingehen muss man auf jeden Fall", fügte der Innenminister in einem Videointerview mit der Bild hinzu. "Wenn man sich gar nicht entscheiden kann, soll man zur Not ungültig abstimmen." Es gebe "in Wahrheit keine Ausrede, nicht zur Wahl zu gehen".

Auch Justizminister Heiko Maas (SPD) kritisierte die Äußerungen Altmaiers. "Die AfD ist nationalistisch und fremdenfeindlich. Ihr Programm verstößt gegen unser Grundgesetz", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wer das verhindern will, der darf gerade nicht der Wahl fernbleiben. Unsere Demokratie lebt davon, dass sich möglichst viele Menschen an Wahlen beteiligen."

Altmaier hatte auf die Frage, ob ein Nichtwähler besser sei als ein AfD-Wähler geantwortet: "Aber selbstverständlich". Altmaier erklärte, die AfD spalte Deutschland und nutze die Ängste der Menschen aus. "Und deshalb glaube ich, dass eine Stimme für die AfD – jedenfalls für mich – nicht zu rechtfertigen ist." Das sei aber kein Plädoyer fürs Nichtwählen. Er sei aber dafür, dass die Parteien gewählt würden, die "staatstragend" seien. Die AfD reagierte empört: "Das sind schöne Demokraten! Jetzt ruft ein Mitglied der Bundesregierung zum Wahlboykott auf", sagte AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland.

Transparenzhinweis: In einer früheren Version wurde nicht deutlich, dass Altmaier sich in dem Interview zugleich auch gegen das Nichtwählen ausgesprochen hatte. Das haben wir geändert.