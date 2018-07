Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry wird aus ihrer Partei austreten. "Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird", sagte sie in Dresden – allerdings ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen. Petry hat auch ihr Amt als Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag niedergelegt.



Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der sächsischen AfD-Fraktion, Uwe Wurlitzer, und Fraktionsvizechefin Kirsten Muster gaben ihre Ämter ab. Wie Wurlitzer in Dresden sagte, wollten alle drei "mit Ablauf des Dienstags" aus der Fraktion austreten. Begründet wurde das mit Differenzen innerhalb der Partei.

Der AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen, Petrys Lebensgefährte Marcus Pretzell, will Partei und Fraktion ebenfalls verlassen. Diesen Schritt habe Pretzell, der auch die Fraktion leitet, für deren nächste Sitzung angekündigt, sagte AfD-Fraktionssprecher Michael Schwarzer in Düsseldorf.



Petry hatte bereits am Tag nach der Bundestagswahl angekündigt, nicht der künftigen Bundestagsfraktion der AfD anzugehören. Mehrere führende Parteimitglieder, darunter die Spitzenkandidatin Alice Weidel, hatten das begrüßt und ihr daraufhin einen Austritt aus der AfD nahegelegt. Petry, Landeschefin des Landesverbands Sachsen, hatte ihren Wahlkreis im Osterzgebirge als Direktkandidatin gewonnen. Sie kann ihr Bundestagsmandat behalten, auch wenn sie aus der Partei austritt. Auch wer über einen Listenplatz in den Bundestag einzieht, kann sein Mandat behalten, wenn er aus Partei und oder Fraktion austritt.



Petrys Entscheidung soll spontan gefallen sein

Selbst enge Mitarbeiter Pertrys wurden offenbar von ihrer Entscheidung, die Partei zu verlassen, überrascht. Als Parteichefin galt sie zuletzt als isoliert. Ihr Versuch, die AfD auf einen realpolitischen Kurs einzuschwören, war auf dem Parteitag in Köln durchgefallen: Die Delegierten nahmen Petrys Antrag nicht einmal auf die Tagesordnung.

Im Bundestagswahlkampf hatte sie keine tragende Rolle übernommen. Ihr Co-Vorsitzender Jörg Meuthen hatte bereits angekündigt, er stehe für eine Doppelspitze, wie sie die Parteistatuten vorschreiben, nur dann zur Verfügung, wenn er dieses Amt nicht weiter mit Petry teilen müsse.