So viel Vielfalt hat es im Bundestag noch nie gegeben, jedenfalls nicht seit den 1950er Jahren der alten Bundesrepublik. Das Spektrum reicht von der früheren Kommunistischen Plattform der Linken bis zu den neuen Abgeordneten der AfD mit teils völkisch-rassistischem bis nazistischem Einschlag. Diese Buntheit verteilt sich erstmals auf sieben Parteien in sechs Fraktionen. Am Montag hatte es sogar kurzzeitig so ausgesehen, dass es sieben Fraktionen werden könnten, wenn sich die CSU nicht doch entschlossen hätte, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU fortzusetzen.

Nun kann sich kaum noch ein Bürger beklagen, dass seine Ansichten – seien sie noch so extrem – nicht im neuen Parlament vertreten wären. In der gerade beendeten Legislaturperiode war das anders: Da fehlten sowohl die FDP als auch die AfD, mithin das wirtschaftsliberale und das fremdenfeindliche, in beiden Fällen euroskeptische bis eurogegnerische Elemente – was zum allgemeinen Politikverdruss beitrug und beide Parteien diesmal mit jeweils zweistelligem Ergebnis in den Bundestag spülte.

Auf der anderen Seite sind die beiden großen Parteien, die früher breite gesellschaftliche Strömungen in sich vereinten, arg zusammengeschmolzen. Die SPD kann mit gerade noch 20 Prozent kaum noch den Anspruch erheben, eine Volkspartei zu sein. Die CDU umfasst zwar wie die CSU noch immer konservative, liberale und soziale Positionen. Doch der bürgerlich-konservative Teil ist unter Angela Merkel an den Rand und darüber hinaus gedrängt worden. Ein Teil davon hat sich, zumindest zu Anfang, in der AfD versammelt. Er ist aber auch dort von den Höckes und Gaulands marginalisiert worden zugunsten einer rechtsradikalen, antibürgerlichen Ideologie.

Teile des früheren sozialdemokratischen Lagers haben sich schon lange in Form erst der Grünen und dann der Linkspartei abgespalten. Das trug wesentlich zum Siechtum der SPD bei. Sie ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ihres alten Kerns, der Vertretung der industriellen Arbeiterschaft, entleert, irrlichtert sie zwischen posthedonistischen Ansichten, zeitweise neoliberalen Versatzstücken in der Zeit von Gerhard Schröder und einer schwindenden linken Nostalgie. Wobei Letztere eigentlich von Großteilen der Linken besonders im Westen besetzt ist.

© Jakob Börner Ludwig Greven Politikredakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor zur Autorenseite

So fächern sich die Parteien immer weiter auf, wie sich auch die Gesellschaft immer mehr aufspaltet in unterschiedlichste soziale Gruppen und Individuen mit verschiedensten Weltanschauungen, Lebensmaximen und -stilen. Beides beeinflusst sich wechselseitig. Der bürgerliche und linksorientierte Teil der Gesellschaft ist unter dem Einfluss der Grünen immer umweltbewusster, nachhaltiger, minderheitsorientierter und in Maßen auch toleranter geworden – solange niemand gegen die von diesem gesellschaftlichen Bauch definierte Political Correctness verstößt.



Auf der anderen Seite sind die einst wild-anarchischen Grünen bis auf ihren restlinken Flügel bürgerlich-brav und zu einer Art öko-links-bürgerrechtsliberalen Partei geworden. Also zu dem, was der FDP seit der Bonner Wende 1982 von der sozialliberalen Koalition zurück zur CDU abhanden gekommen ist.



Liberal getrennt und vereint

So stehen sich jetzt im Bundestag und vermutlich demnächst in den Verhandlungen über eine sogenannte Jamaikakoalition zwei unterschiedlich liberale Parteien gegenüber: auf der einen Seite die schon von Guido Westerwelle und seinem Epigonen Christian Lindner weitgehend auf Steuersenkungen und die Vertretung ökonomischer Interessen reduzierte FDP, auf der anderen Seite die grünen Öko-Liberalen.

Auch in anderen Ländern verteilen sich Rechts- und Linksliberale auf unterschiedliche Parteien. Zum Beispiel in den Niederlanden, wo sie auch schon miteinander regiert haben und wo die Rechts-/Wirtschaftsliberalen zur stärksten Kraft geworden sind. Dort sind die beiden einst dominierenden Christ- und Sozialdemokraten ebenfalls zu Kleinstparteien geschrumpft. In Frankreich passierte das den Sozialisten bei der jüngsten Präsidentenwahl, obwohl sie bis dahin den Präsidenten gestellt hatten. In Italien wiederum sind die Christdemokraten, dort über viele Jahrzehnte die Regierungspartei schlechthin, als Partei völlig verschwunden.