Beim letzten TV-Duell hat Merkel mit dem Satz "Sie kennen mich" für sich geworben. Genauso kann sie das natürlich nicht noch mal sagen. Aber sie verweist dann doch auf "die Erfahrungen der vergangenen Jahre", die sie auszeichneten. Die entscheidenden Fragen seien in diesem Duell gar nicht gestellt worden, sagt sie. In den kommenden Jahren werde es darum gehen, Deutschland für die Digitalisierung fit zu machen. Das sieht Merkel als die große Zukunftsaufgabe an. Und dann verwendet sie sogar noch mal den Satz, für den sie im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise so viel kritisiert wurde: "Gemeinsam können wir das schaffen."