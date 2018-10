Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat die Wohnung des niedersächsischen AfD-Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel durchsuchen lassen. Auch in der Landesgeschäftsstelle der AfD in Lüneburg gab es eine Razzia, teilte die Behörde mit. Gegen Hampel wird demnach wegen eines Anfangsverdachts des Betrugs ermittelt. Ihn selbst trafen die Polizisten vor Ort nicht an. Er habe bislang auch noch nicht zu den Vorwürfen gehört werden können, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter.



Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren nach einer Anzeige vom April dieses Jahres. Die Staatsanwaltschaft wies "nachdrücklich" darauf hin, dass für Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren die Unschuldsvermutung gelte und sie be- sowie entlastend ermittle. Demnach deutete sich bereits eine teilweise Entlastung Hampels an.



Hampel, der früher als ARD-Korrespondent tätig war, wurde laut Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, professionelles Kameraequipment nebst Zubehör an den AfD-Landesverband verkauft und nicht geliefert haben. In der AfD-Landesgeschäftsstelle sei nun aber ein solches Equipment und an Hampels Privatanschrift eine entsprechende Rechnung gefunden worden.

"Nach vorläufiger Einschätzung hat sich der Vorwurf des Betrugs im Hinblick auf das Kameraequipment somit nicht bestätigt", teilten die Ermittler mit. Hinsichtlich des Vorwurfs, dass Hampel einen Wahlwerbespot doppelt beim Landesverband abgerechnet haben soll, dauerten die Ermittlungen noch an. Hampel selbst nannte die Vorwürfe im NDR absurd.



Am Sonntag, also noch vor der Durchsuchung, hatte Hampel ZEIT ONLINE gesagt, er habe 2013 und 2014 als Filmemacher zwei Werbefilme für die AfD gedreht. Das Geld sei über die Parteikasse an ihn gezahlt worden. Nachdem ihm Anwälte gesagt hätten, dass das heikel sei, habe er das Geld zurückgezahlt. Seitdem habe er keine Filme mehr für Wahlkämpfe gedreht und dafür auch kein Geld mehr bekommen. Er wies alle Vorwürfe zurück, Parteigelder veruntreut zu haben.

Schon länger Streit in der AfD Niedersachsen

In der niedersächsischen AfD gab es zuletzt mehrfach internen Streit. Anfang September habe der stellvertretende AfD-Bundesschatzmeister Suhren, der das Amt des Schatzmeisters früher auch in Niedersachsen innehatte, eine weitere Strafanzeige gegen Hampel gestellt, berichtete die Welt. Hampel hatte Suhren für die schlechte finanzielle Lage des AfD-Landesverbands verantwortlich gemacht.



Außerdem hatte Niedersachsens Wahlleiterin Ulrike Sachs Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, nachdem die AfD im März mit zwei Schreiben mit amtlichem Briefkopf der Wahlleiterin belegen wollte, dass sie ihre Landesliste eingereicht hatte. Die Schreiben waren jedoch eine Fälschung. Auch die AfD stellte Anzeige.

Hampel ist Teil des AfD-Bundesvorstands und wird dem neuen Bundestag angehören. Seine Immunität als Abgeordneter beginnt mit der konstituierenden Sitzung am 24. Oktober. In Niedersachsen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Einer großen Wahlkampfveranstaltung am Samstag blieb Hampel fern.

Streit gab es in der niedersächsischen AfD auch über die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Dana Guth, die als Kritikerin von Hampel gilt und im Kreistag von Göttingen sitzt. Ihre Kreistagsfraktion hatte sie Ende September ausgeschlossen und dies mit "zu großen Differenzen in der Zusammenarbeit" begründet. Dagegen hatte Guth einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Göttingen gestellt.



Dieses gab ihr am Montag recht: Der Ausschluss sei unwirksam, weil die Fraktion die in der Geschäftsordnung vorgesehene Fristbestimmung nicht eingehalten habe. Guth müsse von der AfD-Kreistagsfraktion wieder in alle Rechte und Pflichten eines Fraktionsmitglieds eingesetzt werden. Gegen die Entscheidung kann die Fraktion Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einlegen.