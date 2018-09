Vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags an diesem Dienstag stehen die Kandidaten der Parteien für das Präsidium des Parlaments fest. Länger bekannt ist, dass als neuer Bundestagspräsident der bisherige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gesetzt ist. An seiner Wahl besteht kein Zweifel. Ihm zur Seite sollen sechs Stellvertreter aus allen Fraktionen stehen – der Kandidat der AfD ist aber umstritten.



Der frühere sozialdemokratische Fraktionschef, Thomas Oppermann, ist der Wunschkandidat der SPD-Spitze, musste sich aber gegen innerparteiliche Widerstände durchsetzen. Bei der Nominierung am Montagabend in der SPD-Fraktion erhielt Oppermann nur rund 61 Prozent. Zuvor hatten seine Konkurrentinnen – die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt und die ehemalige Parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht – ihre Kandidaturen zurückgezogen. Oppermann war in der vergangenen Legislaturperiode SPD-Fraktionschef, musste dieses Amt aber im Zuge der Neuaufstellung der SPD an Andrea Nahles abgeben. Der 63-jährige Jurist war zuvor unter anderem Wissenschaftsminister in Niedersachsen und Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Im Bundestag sitzt er seit 2005.

Der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich soll die Unionsfraktion im Bundestagspräsidium vertreten. Der bisherige Fraktionsvize der Union setzte sich in einer Stichwahl in der CSU-Landesgruppe gegen den früheren Landesgruppenchef Peter Ramsauer durch. Der 60-jährige Jurist war von 2011 bis 2013 Bundesinnenminister, nach der Wahl vor vier Jahren kurze Zeit Landwirtschaftsminister. Doch dann trat er vor dem Hintergrund der Kinderpornoaffäre um den früheren SPD-Politiker Sebastian Edathy zurück, weil er noch als Innenminister den damaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel über Ermittlungen informiert hatte. Danach wurde es ruhiger um den CSU-Politiker.

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist offenbar nur auf Abruf von seiner Fraktion nominiert. Falls es zu einer Jamaika-Koalition kommt, ist Kubicki als Minister im Gespräch. Der 65-Jährige gilt als Freund der offenen Worte und ist neben Partei- und Fraktionschef Christian Lindner vermutlich der bekannteste FDP-Politiker. Der gebürtige Braunschweiger machte politisch vor allem in Schleswig-Holstein Karriere, wo er entscheidend daran mitwirkte, nach der Landtagswahl in Kiel eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen zu bilden.

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth soll zum zweiten Mal das Amt einer Vizepräsidentin bekleiden. Bei ihrer ersten Wahl vor vier Jahren lag bereits eine lange Parteikarriere mit Höhen und Tiefen hinter der 62-Jährigen. In den Jahren 2001 und 2002 war sie für kurze Zeit Parteivorsitzende, danach stand sie erneut von 2004 bis 2013 an der Grünen-Spitze. In den Bundestag zog sie 1998 erstmals ein. Mit klaren Ansagen der streitbaren Politikerin müssen in den kommenden vier Jahren wohl vor allem die AfD-Abgeordneten rechnen.

Die Linken-Abgeordnete Petra Pau ist bereits seit 2006 Bundestagsvizepräsidentin. Damals kam sie allerdings erst als zweite Wahl ins Amt. Die Linkspartei, die damals noch als PDS im Bundestag saß, hatte zunächst den damaligen und inzwischen verstorbenen Parteichef Lothar Bisky nominiert, der aber in vier Wahlgängen scheiterte. Auf die heute 54-jährige Pau konnten sich die Abgeordneten schließlich verständigen. Bereits seit 1998 sicherte sie sich jeweils das Direktmandat in ihrem Berliner Wahlbezirk.

Der AfD-Politiker Albrecht Glaser ist der umstrittenste Kandidat für das Bundestagspräsidium. Ob er tatsächlich gewählt wird, ist sehr fraglich. Großen Widerstand gegen ihn gibt es unter anderem wegen Aussagen, in denen er die Religionsfreiheit für Muslime in Abrede stellte. Glaser war jahrzehntelang CDU-Mitglied, gehörte aber 2013 zu den Gründern der rechtspopulistischen AfD. Der 75-Jährige agierte zuvor vor allem in der Kommunalpolitik, von 1995 bis 2002 war er Stadtrat und Stadtkämmerer in Frankfurt am Main.