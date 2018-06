Die CSU hat nach ihrem schlechten Bundestagswahlergebnis die Debatte um eine Obergrenze für Flüchtlinge wieder aufgegriffen. Der scheidende Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht keinen Bedarf, eine solche Obergrenze in einen künftigen Koalitionsvertrag aufzunehmen: "Juristen wissen, dass überflüssige Dinge nicht extra erwähnt werden müssen. Hier wird um einen Begriff ein Scheinstreit geführt, obwohl es inhaltlich keine wirklichen Differenzen gibt", sagte der designierte neue Bundestagspräsident der Bild am Sonntag. Im übrigen gelte, was der damalige Bundespräsident Joachim Gauck formuliert habe: "Unser Herz ist groß, unsere Möglichkeiten sind begrenzt."

"Auf die große Hilfsbereitschaft der Deutschen in der Flüchtlingskrise werden noch unsere Kinder stolz sein. Aber natürlich muss hier die Ordnung aufrechterhalten werden. Dazu brauchen wir vor allem Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern", sagte Schäuble.

In der CSU hatten sich nach der Wahl Politiker dafür ausgesprochen, dass die Partei nur dann in eine Koalition mit CDU, FDP und Grünen gehen dürfe, wenn eine Obergrenze vereinbart werde. FDP und Grüne lehnen das ab. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie gegen eine solche Maximalgrenze ist, weil die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach Grundgesetz und internationalen Verträgen nicht beschränkt werden kann.



"Zusammenhalt der Demokratie stärken"

Auf die Frage, ob die angestrebten Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition nicht sehr schwer würden, sagte Schäuble: "Ich rate zu Gelassenheit. Es wird sich ein Weg finden." Er bestritt, dass Merkel ihn als Finanzminister geopfert habe, um den Weg für die Koalitionsgespräche frei zu machen. "Ich habe schon vor der Wahl entschieden, mich nach acht Jahren als Finanzminister und vielen Jahren mit Regierungsverantwortung einer neuen Aufgabe zu stellen", sagte Schäuble.

Seine künftige Aufgabe als Bundestagspräsident sieht der CDU-Politiker darin, dafür zu sorgen, "dass der parlamentarische Prozess gut funktioniert". Er werde sein "Bestes dafür geben, in einer Zeit wie dieser den Zusammenhalt unserer Demokratie zu stärken". Zu der Debatte, ob auch die AfD einen stellvertretenden Bundestagspräsidenten stellen solle, sagte er: "Ich gebe den Fraktionen keine Empfehlung. Aber ich gehe davon aus, dass alle Parteien, die am vorletzten Sonntag gewählt wurden, die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben."

Schäuble erinnerte daran, dass er sich 1983, als die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag kamen, als Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion erfolgreich dafür eingesetzt hatte, dass auch sie damals einen Vize-Posten im Bundestagspräsidium bekamen. "Das hat nicht allen gefallen, aber es war eine richtige Entscheidung."