FDP und Grüne haben sich nach ihrer ersten Sondierungsrunde trotz inhaltlicher Differenzen positiv geäußert. "Aus unserer Sicht war das Gespräch geprägt von Konzentration und gegenseitigem Respekt", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer in Berlin. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach von einer "sehr respektvollen" und "sehr aufgeräumten" Atmosphäre.

Dabei wurden aber auch inhaltliche Differenzen deutlich. "Es hatte eine größere programmatische Lebendigkeit, was aber auch in einem sehr guten Zuhören und Sicheinlassen auf die Positionen des anderen mündete", verglich Beer das Treffen mit dem Gespräch der FDP mit der Union am Mittwoch. "Gleichzeitig ist deutlich geworden, dass es schon noch lange Wegstrecken zu gehen gibt bei dem ein oder anderen Thema."

Ähnlich äußerte sich Kellner. "Wir haben fachlich tiefgründig gesprochen mit Einigkeit, mit Differenz", bilanzierte er nach dem dreistündigen Treffen. "Beiden Parteien ist klar, Sondierungen sind ein langer Weg."

FDP und Grüne fanden aber offenbar auch Gemeinsamkeiten – auch in Abgrenzung zur Union. "Die Atmosphäre scheint mir geeignet, auch auszuloten, was dort weiter möglich sein könnte", sagte Beer. Beide Parteien hätten im Falle einer Regierungsbildung das gemeinsame Interesse, "dass wir nicht einfach den ausgetretenen Pfaden der Union folgen wollen", sagte Kellner. "Das war ein Punkt, der sehr deutlich wurde." Über genaue Inhalte des Treffens ist nichts bekannt.



"Die FDP war die letzten vier Jahre ja nicht so oft in Berlin"

Vor dem Treffen hatten beide Parteien noch gegen den Sondierungspartner gestichelt: "Jetzt geht es erst mal drum, dass man sich kennenlernt. Die FDP war die letzten vier Jahre ja nicht so oft in Berlin", sagte Grünen-Chef Cem Özdemir. "Gerade zwischen Grünen und uns war es ja in der Vergangenheit nicht besonders herzlich", räumte FDP-Unterhändler Wolfgang Kubicki ein.

Am Freitag wollen erstmals alle drei potentiellen Koalitionspartner, Union, FDP und Grüne, gemeinsam sondieren. FDP-Chef Lindner hatte zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel einen "deutlich spürbaren Autoritätsverlust" attestiert. "Ich erwarte, dass in der CDU in den nächsten vier Jahren eine Debatte über die Nachfolge von Angela Merkel eröffnet wird", sagte Lindner im Stern. Ob die CDU-Chefin die volle Distanz von vier weiteren Jahren im Kanzleramt bleiben werde, sei "schwer zu sagen". Ob es zu einer Jamaikakoalition komme, sei "völlig offen".



Wegen der geplanten Verhandlungen verschob die CSU bereits ihren für Mitte November geplanten Parteitag. "Als neuer Termin ist der 15. und/oder der 16. Dezember vorgesehen", sagte ein CSU-Parteisprecher. Hintergrund sind die Gespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen zur Bildung einer Jamaikakoalition auf Bundesebene. Ein Abschluss wird dabei Mitte November noch nicht erwartet, allerdings ist offen, ob auf Bundesebene die Koalitionsgespräche Mitte Dezember schon beendet sein werden.

CSU-Chef Horst Seehofer, der wegen des schwachen Abschneidens seiner Partei bei der Bundestagswahl parteiintern unter Druck steht, hatte vorgeschlagen, die auf dem Parteitag auch anstehenden Personalentscheidungen auf die Zeit nach den Koalitionsverhandlungen zu verschieben. Dann wird es auch um die personelle Aufstellung für die bayerische Landtagswahl im Herbst 2018 gehen. In der CSU hatte nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl eine Debatte über personelle Konsequenzen eingesetzt.