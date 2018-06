So langsam füllen sich die Sitzplätze im deutschen Bundestag. Grünen-Abgeordnete Claudia Roth scherzt mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Die Kameras surren, als die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland in den Plenarsaal eintreten. Gauland trägt wie immer sein Tweedjackett. Die AfD-Abgeordneten bleiben unter sich, die soziale Grenze zur direkt benachbarten FDP-Fraktion ist sehr deutlich. Die Liberalen sind alles andere als erfreut, dass sie so nah an der AfD sitzen müssen. Als Angela Merkel den Plenarsaal betritt, läuft sie direkt an Alexander Gauland vorbei und nickt ihm höflich zu.