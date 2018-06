Der Landesvorsitzende der niedersächsischen FDP, Stefan Birkner, hatte sich auf einen Machtwechsel gefreut. So sehr, dass er nun nicht davon lassen will, obwohl die Wähler Schwarz-Gelb eine klare Absage erteilt haben. Die Beteiligung an einer Ampelkoalition mit der Wahlsiegerin SPD und den Grünen lehnt er deshalb weiterhin kategorisch ab.

Seine eigene Partei ist in der Frage gespalten. Ein Teil der Liberalen hat kein Verständnis dafür, dass Birkner unbeirrt an der früheren Koalition festhält, der er zeitweise als Umweltminister angehörte. Ihm wäre am liebsten, dieses frühere Bündnis einfach um die Grünen zu Jamaika zu erweitern.



Dafür gibt es aber keine Basis: Die Grünen, die deutlich stärker wurden als die FDP, sind nach dem Seitenwechsel ihrer früheren Abgeordneten Elke Twesten zur CDU strikt gegen eine Regierung mit den Christdemokraten. Und selbst deren geschlagener Spitzenkandidat Bernd Althusmann erkennt an, dass Ministerpräsident Stephan Weil nach seinem Wahlerfolg den Auftrag hat, eine neue Regierung zu bilden.



Außerdem, fragen sich auch FDP-Mitglieder: Wenn Birkner mit den Grünen in einem schwarz-grün-gelben Bündnis regieren will, warum dann nicht auch in einem rot-grün-gelben?

Große Koalition wäre Betrug am Wähler

Es wäre geradezu ein Treppenwitz, wenn Weil wegen der Realitätsverleugnung des FDP-Landeschefs gezwungen wäre, eine große Koalition mit der Wahlverliererin CDU zu schließen, die in Niedersachsen nicht sonderlich populär ist. Wo sich doch gerade in Berlin und in Wien gezeigt hat, wohin solch ein Bündnis führt: zum Erstarken der Rechten. Die FDP sollte daran kein Interesse haben.

"Wir müssen jetzt reden", sagt der frühere FDP-Wirtschaftsminister Walter Hirche. Er war als junger Abgeordneter und später Fraktionschef der Liberalen dabei, als Ernst Albrecht, der Vater von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, vor 41 Jahren CDU-Ministerpräsident von Niedersachsen wurde, aber keine Mehrheit im Landtag hatte. Die FDP, bis dahin der SPD verbunden, stützte seine Minderheitsregierung ein Jahr lang in einer "konstruktiven Opposition". Dann wechselte sie die Seiten und ging mit Albrecht auch formell eine schwarz-gelbe Koalition ein, die bis zum Wahlsieg von Gerhard Schröder 1990 hielt.

Weil, der schon im Wahlkampf Mut bewiesen hat, könnte es Albrecht nachtun und fürs Erste ein rot-grünes Minderheitskabinett bilden, um der FDP und ihrem störrischen Landeschef Zeit zu geben, nach- und umzudenken.



Vielleicht fragt Birkner aber auch einfach bei Hirche nach. Denn der regierte nach der Wende als Minister auch in Brandenburg in einer Art ersten Ampelkoalition mit der SPD von Regierungschef Manfred Stolpe und Bündnis 90. Er fand das rückblickend eine aufregende, konstruktive Zeit. Manchmal, meint er, müsse man einfach über seinen Schatten springen.