Was hat Martin Schulz auf der Wahlparty der SPD in Berlin noch zum Wahlsieg in Niedersachsen gesagt? Er hat Stephan Weil für dessen "einzigartige" Leistung gelobt. Die AfD sei auch deswegen so schwach gewesen, weil sich CDU und SPD in Niedersachsen einen demokratischen Wettstreit geliefert hätten – kleines Eigenlob also: Der Oppositionskurs in Berlin ist weiter richtig. Außerdem hat der SPD-Chef seiner Partei für den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten gedankt.