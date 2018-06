Wer wissen will, wie heftig das königsstolze Sachsen in diesen Tagen wirklich erschüttert wird, der muss sich nur in die Herzkammer des Dresdner Bürgertums begeben, auf den Theaterplatz, vor die Semperoper. Am Abend von Stanislaw Tillichs Abschiedserklärung, um 20 Uhr, spielt dort die Staatskapelle. Aber die Dresdner, die ins Konzerthaus strömen, kennen natürlich nur ein Thema: "der Rücktritt vom Dillich", des Ministerpräsidenten also.

Wie die zwei älteren Damen in Windjacke, die über den Platz zum Konzert schreiten, bürgerlich sächselnd sagt die eine zur anderen: "Haste schon gehört, der Dillich ist weg! Heute 16 Uhr auf Pressekonferenz hat er gesagt: Wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal!" Der Biedenkopf sei Schuld gewesen, analysiert die Dame sodann, denn der Alt-Ministerpräsident habe Tillich öffentlich kritisiert. Wer denn jetzt auf Tillich folge, fragt die andere Dame. "Der, der die Wahl verloren hat! Der soll jetzt der Nachfolger werden!" Und dann treten die beiden ein ins Konzerthaus, aber sie haben die aktuelle politische Lage in Sachsen ja auch schon ziemlich präzise analysiert.

Dieses Land, diese Stadt ist auf den Kopf gestellt: Egal, wo man herumläuft in Dresden an diesen Tagen, überall hört man Worte, die eigentlich Naturphänomene beschreiben. Worte, die man eben so verwendet, wenn eigentlich alle Worte fehlen: "Erdbeben", "Erschütterung", "Urknall". Weil Stanislaw Tillich abtritt. Weil Michael Kretschmer sein Nachfolger werden soll, der bisherige Generalsekretär der Sachsen-CDU. Einer, der in diesem Freistaat, obschon er bereits 2002 in den Bundestag einzog, noch recht unbekannt ist. Aber der im Ruf steht, ein begabter Populist der Mitte zu sein. Der genau der Richtige sein könnte für sein neues Amt, obwohl er, wie es auch der Seniorin auf dem Theaterplatz nicht entgangen ist, soeben sein Bundestagsmandat an die AfD verloren hat.



Tillich fand vor allem keine Worte

Um zu verstehen, warum alle so sprachlos sind, muss man sich aber noch einmal in Erinnerung rufen, was da passiert ist: In Sachsen, einem Land, dessen Einwohner noch vor zehn Jahren (wahlweise) nicht ernsthaft hoffen durften oder nicht ernsthaft befürchten mussten, dass ihre CDU-Regierung jemals von irgendetwas weggefegt werden könnte, hat zur Bundestagswahl die AfD stärker abgeschnitten als die CDU. Die AfD ist stärkste Kraft geworden in einem Kernland der Union.

Das allein hätte Stanislaw Tillich, den CDU-Ministerpräsidenten und Landesparteichef, schon hinreichend ins Trudeln gebracht. Aber dann ballte sich auch noch innerparteiliche Wut auf seine Führungsschwäche, auf seinen seit seinem Amtsantritt vor neun Jahren zelebrierten Stil kalkulierter Teilnahmslosigkeit. Dieser Stil ging so lange gut, wie in Sachsen wenig Turbulenzen herrschten. Aber seit Pegida, seit die AfD, seit die wütenden Bürger den politischen Alltag in diesem Bundesland im Griff haben – und Tillich weiterhin keine Worte fand – ist sein Stil erledigt gewesen, mehr noch: gefährlich geworden für die Demokratie.

Es gibt ein Phänomen, das bei Politikern immer wieder zu beobachten ist, wenn sie schon länger in einem Regierungsamt sind: Es wird schnell einsam um sie. Bei Tillich war die Einsamkeit, in der er in den vergangenen Wochen lebte, mit Händen zu greifen. Er ließ nur noch wenige Parteifreunde daran teilhaben, was er denkt, wie es ihm geht und vor allem: was er vorhat – einerseits.

Andererseits wandten sich auch immer mehr in seiner Partei von ihm ab: Landräte, auch Landtagsabgeordnete. Am Ende war es wohl der Alt-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, der Tillichs Ende final einläutete, in einem Interview mit der ZEIT: Tillich fehle die "Vorbildung" für sein Amt, hatte Biedenkopf gesagt, "er hat das nie gelernt", er sei zu scheu, wenn es um Entscheidungen geht, und: "Er lebt ein bisschen in einer anderen Welt." Die Leipziger Volkszeitung schrieb am Tag nach Tillichs Rücktritt: "Biedenkopf gab Tillich den Rest." Wie ein angeknockter Boxer sei der Ministerpräsident seit Biedenkopfs Äußerungen unterwegs gewesen, taumelnd, "und er hat sich davon nicht mehr erholt".