Die CSU wird über ihre künftige personelle Aufstellung wohl erst Anfang Dezember entscheiden. Dann soll der Parteivorstand vorgezogen tagen und dem für Mitte Dezember angesetzten Parteitag einen Vorschlag für die Personalien machen, sagte der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer. Er dementierte einen BR-Bericht, wonach Horst Seehofer CSU-Chef bleiben und Markus Söder neuer Ministerpräsident von Bayern werden soll. "Über Namen wurde nicht gesprochen. Niemand da drin hat über Personen gesprochen", sagte Kreuzer zur aktuell laufenden Sitzung der CSU-Landtagsfraktion. Seehofer habe nur ein Verfahren vorgeschlagen, fügte eine Sprecherin hinzu.



Der CSU-Chef hatte zuvor angekündigt, am Donnerstagabend seine Vorstellungen über die künftige personelle Aufstellung der Partei bekannt geben zu wollen. "Heute Abend wird alles klar sein", sagte Seehofer vor der Sitzung. Seine Gespräche mit allen wichtigen Beteiligten dauerten an. Sie sollten bis zum Beginn der Sitzung des CSU-Vorstands um 18 Uhr in München abgeschlossen sein. Er strebe eine einvernehmliche Lösung in "Harmonie" und "Kameradschaft" an. Es sei entscheidend, dass die CSU in Bayern – wie schon in den Berliner Koalitionssondierungen – geschlossen auftrete.

Die Debatte um die Zukunft von Seehofer wird seit Wochen geführt. Was der 68-Jährige präsentieren wird, ist offen. Möglicherweise kommt es auch zu einer Aufteilung der zwei Ämter, die er momentan innehat: Ministerpräsident und Parteichef. Für eine solche Trennung plädiert der frühere CSU-Vorsitzende Erwin Huber. Er gehe davon aus, dass es "über kurz oder lang" zu einer Teilung der Ämter des Ministerpräsidenten und des Parteivorsitzenden komme, sagte Huber im ZDF-Morgenmagazin. Wer die Positionen aus seiner Sicht übernehmen sollte, verriet er nicht. Zugleich mahnte er die Partei zur Geschlossenheit: "Alle müssen sich zusammenraufen."



"Mein Bestreben ist, dass wir die verschiedenen Interessen zusammenführen und dass wir am Ende eines solchen Prozesses wieder sehr geschlossen als Christlich-Soziale Union auftreten, wie es eigentlich zu unserer Tradition gehört", sagte auch Seehofer.

Mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen in Berlin appellierte CSU-Vize Barbara Stamm an die Parteimitglieder, verantwortungsbewusst zu handeln. Ihrer Meinung nach geht das nicht ohne Seehofer und seine langjährige bundespolitische Erfahrung. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser schwierigen Zeit auf Horst Seehofer verzichten können", sagte sie. Huber bringt vor diesem Hintergrund die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen Seehofer mit seinem parteiinternen Rivalen, dem bayerischen Finanzminister Markus Söder, ins Spiel. Wenn es Möglichkeiten gebe, zwischen CSU und Grünen zu einer Vereinbarung zu kommen, müsse es auch zwischen Parteikollegen dazu kommen, das Miteinander in den Vordergrund zu stellen.

Wahl im Dezember

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen kamen Forderungen nach einem personellen Neuanfang auf. Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres forderte unter anderem die Junge Union aus Bayern die Spitzenkandidatur Söders. Bisher steht aber Seehofers Ankündigung, sowohl bei der nächsten Vorstandswahl wieder CSU-Chef werden als auch im kommenden Jahr seine Partei in die Landtagswahl führen zu wollen.



Mitte Dezember wählt die Partei turnusgemäß ihren Vorstand neu. Als Anwärter für mindestens einen der Posten gelten neben Seehofer und Söder auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.