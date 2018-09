Zur Halbzeit der UN-Klimakonferenz haben in Bonn etwa 2.000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie forderten Einsatz für globale Klimagerechtigkeit, den Stopp der Zerstörung von Lebensgrundlagen, einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg sowie den Einschluss des Flugverkehrs in das Pariser Abkommen. Einer der beiden Demonstrationszüge startete unter dem Motto "Schluss mit dem faulen Zauber" passend zum Beginn der Karnevalssaison um 11.11 Uhr.



"Frau Merkel verschläft den Klimaschutz" war auf Transparenten zu lesen. Werner Rätz vom globalisierungskritischen Bündnis Attac forderte insbesondere die Industriestaaten auf, "industriell abzurüsten". Erneuerbare Energien und bessere Technologien würden für die nötigen CO2-Minderungen nicht ausreichen. Zu den Protestaktionen hatten die Bündnisse No Climate Change und Weltklima-Aktionstag 11.11. Bonn aufgerufen.

Klimaziele der USA werden verfehlt

Amerikanische Klimaschützer und Politiker verurteilten bei der Konferenz in Bonn die Politik von US-Präsident Donald Trump. "Die Vereinigten Staaten sind noch immer Teil des Pariser Abkommens", sagte der frühere US-Vizepräsident Al Gore. Die USA könnten das Abkommen erst am 4. November 2020 verlassen, einen Tag nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Bis dahin würden viele amerikanische Bundesstaaten, Städte und Konzerne alles tun, um zur Umsetzung des Abkommens beizutragen.

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg sagte, die US-Bevölkerung fühle sich den Zielen von Paris weiter verpflichtet "und es gibt nichts, was Washington tun kann, um uns daran zu hindern". Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown sagte, die USA hätten ein föderales System: "Bundesstaaten haben wirkliche Macht." Sie könnten die Politik von Trump unterlaufen.

Dennoch werden die USA die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens voraussichtlich verfehlen. Die Anstrengungen zahlreicher Bundesstaaten und Unternehmen könnten die Folgen der Abkehr der US-Regierung von dem Abkommen nicht wettmachen, heißt es in dem am Samstag in Bonn veröffentlichten Bericht der US-Klimaschutzkampagne America's Pledge (Amerikas Versprechen). Diese Initiative versammelt 20 Bundesstaaten, 110 Städte und mehr als 1.400 Unternehmen.

Die Mitwirkenden der Initiative können nach eigener Einschätzung die Verpflichtungen der USA ohne Mitwirken der Regierung in Washington nicht erreichen; die US-Emissionen dürften immerhin dennoch sinken, heißt es in der Analyse. Beim Pariser Klimaschutzabkommen hatten sich die USA 2015 unter Präsident Barack Obama das Ziel gesteckt, den Ausstoß von Treibhausgasen in einem Jahrzehnt um 26 bis 28 Prozent im Vergleich zu 2005 zu senken.

Merkel betont Erhalt der Arbeitsplätze

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft zum Thema Klimaschutz: "Wenn Stahlwerke, Aluminiumwerke, Kupferhütten, wenn die alle unser Land verlassen und irgendwohin gehen, wo die Umweltvorschriften nicht so gut sind, dann haben wir für das Klima auf der Welt auch nichts gewonnen." Es müssten Regeln gefunden werden, "dass die Arbeitsplätze erhalten werden können und trotzdem unsere Wirtschaft Vorbildcharakter entwickelt für die Entwicklung der Weltwirtschaft". Dies könne durch das Ordnungsrecht, freiwillige Maßnahmen und materielle Anreize geschehen.

Das bei der Klimakonferenz 2015 vereinbarte Ziel, den Anstieg der Temperatur auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, "wird mit dem jetzigen Zustand nicht erreicht", sagte die Kanzlerin. "Selbst wenn es in Deutschland keinerlei CO2-Emissionen mehr gebe, würde der Temperaturanstieg weltweit noch über zwei Grad liegen." Die Verantwortung liege vor allem bei den hoch entwickelten Industrieländern; sie hätten die Aufgabe, technische Innovationen zu finden und Umwelttechnologien nach vorne zu bringen.

Bei den Sondierungsgesprächen kritisierte Grünen-Verhandlungsführerin Katrin Göring-Eckardt CDU, CSU und FDP für ihre mangelnde Kompromissbereitschaft beim Klimaschutz: "Man kann keine Brücke nur von einer Seite bauen." Die Grünen hatten zu Wochenbeginn bei den Streitthemen Kohlestromerzeugung und Verbrennungsmotor Zugeständnisse in Aussicht gestellt. "Zurückgekommen ist nicht sehr viel", sagte Göring-Eckardt. "Da ist noch ein riesiger Berg Arbeit vor uns." Gerade bei den für die Grünen wichtigen Themen Klima, Energie, Verkehr und Landwirtschaft sei besonders wenig passiert.

Eckige Klammern in der Sondierungsbilanz

Unter anderem im Bereich Verkehr sind zentrale Punkte in den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition weiterhin offen, wie aus einem der Agentur AFP vorliegenden Papier hervorgeht. Strittig ist demnach unter anderem, ob die Klimaschutzziele für den Verkehrssektor Gültigkeit haben sollen. Auch mögliche Schritte, um die Emissionen von Mobilität zu senken, etwa Anreizsysteme bei Neuwagenkäufen oder Dieselbesteuerung, stehen weiterhin in eckigen Klammern und sind damit als umstritten gekennzeichnet.

Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner sagte über die Union und die FDP: "Am Ende der Woche haben wir verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre der anderen Parteien. Das reicht noch nicht." Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte dem Spiegel: "Es wäre nicht wünschenswert, wenn eine Jamaika-Koalition als Kombination einer als quasireligiös empfundenen Klimawende, der Verwaltung des sozialdemokratischen Status quo und einer Entlastung von Einkommensmillionären denunziert würde." Er warnte die Union und die Grünen: "Niemand darf die Augen davor verschließen, dass wir mit der AfD einen neuen Faktor haben."