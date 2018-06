Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat dafür plädiert, in der nächsten Bundesregierung einen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen. Anlass sei die zunehmende Gewalt gegen Juden in Deutschland, sagte de Maizière im Gespräch mit der Zeitung Bild am Sonntag (BamS). "Jede an­ti­se­mi­tisch mo­ti­vier­te Straf­tat ist eine zu viel und eine Schan­de für unser Land."

Der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus der Bundesregierung hat im April die gleiche Forderung geäußert. Menschen jüdischen Glaubens sorgten sich aufgrund alltäglicher antisemitischer Erfahrungen zunehmend um ihre Sicherheit. Internet und soziale Medien seien zu zentralen Verbreitungsinstrumenten von Hassbotschaften und antisemitischer Hetze geworden, hat das Gremium in seinem Bericht festgestellt (PDF). Die Sachverständigen fordern deshalb, antisemitische Straftaten besser zu erfassen und zu ahnden sowie die Beratungsangebote zu stärken. Sie schlagen außerdem vor, einen nationalen Antisemitismusbeauftragten zu ernennen.



Im Interview mit der BamS forderte de Maizière auch ein härteres Vorgehen gegen Demonstranten, die Israel-Fahnen verbrennen. "Es ist das sym­bo­li­sche Ver­nich­ten des Exis­tenz­rechts eines Lan­des. Hier soll­te wenn mög­lich po­li­zei­lich ein­ge­grif­fen wer­den", sagte er. Das Verbrennen von Fahnen sei eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Vergangene Woche war es vor der US-Botschaft in Berlin sowie im Stadtteil Neukölln zu antisemitischen Kundgebungen gekommen. Die Teilnehmer protestierten gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die Ankündigung Donald Trumps, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen. Sie verbrannten bei den Kundgebungen Flaggen mit einem Davidstern und skandierten Parolen wie "Kindermörder Israel" und "Tod Israel".



Nach aktueller Rechtslage kann gegen Fahnenverbrennungen nicht ohne Weiteres vorgegangen werden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte sich daher für Gesetzesänderungen ausgesprochen, um antisemitische Kundgebungen von vornherein untersagen oder im Verlauf schnell auflösen zu können. Der Staat müsse mit allen Mitteln des Rechtsstaats dagegen einschreiten.