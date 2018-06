In der SPD haben langatmige Debatten um den richtigen Kurs der Partei eine gewisse Tradition, die Genossen sind sogar stolz darauf, "Diskurspartei" zu sein. Genauso Tradition ist es aber auch, dass viele Parteirebellen dann früher oder später doch auf die Linie des Vorstands einschwenken.



So geschehen auch dieses Mal bei der SPD. Auch dieses Mal konnte man gut beobachten, warum das so war.



Argumente gegen die Koalition gibt es viele

Das fing schon am Mittwochabend vor Beginn des Parteitags an. Es hatte ein bisschen was von diesem demonstrativ zur Schau gestellten Revoluzzertum, als gleich drei Teilgliederungen der SPD gemeinsam zu einem Dialogforum aufriefen: "Alternativen zur großen Koalition". Geladen haben die Jusos, die Parlamentarischen Linken und das Forum Demokratische Linke.

Während Martin Schulz in der Nähe des Kanzleramts auf einer Party mit Genossen für seine Linie "ergebnisoffene Gespräche" wirbt, drückt Kevin Kühnert seinen Gästen Flyer in die Hand: "#NoGroKo, für eine glaubwürdige SPD." Kühnert ist seit Kurzem Chef der Jusos. Wenige Stunden bevor 600 Delegierte aus ganz Deutschland über die Zukunft der SPD entscheiden, lancieren er und seine Mitstreiter ihre Kampagne auch auf Twitter und Facebook.



Im Ziel sind sich die paar Dutzend Genossen, die der Einladung in eine karge Eventlocation in Berlin-Mitte gefolgt sind, weitgehend einig. "Es darf keine weitere große Koalition geben", sagt Kühnert. Nachgefragt klingt das bei fast allen Anwesenden gleich: "Daheim im Ortsverein hätte eine Koalition nur noch die Zustimmung von 40 Prozent." Die Argumente sind diejenigen, die auch Parteichef Schulz in den Wochen nach der Wahl gebraucht hat: Die Parteien der großen Koalition waren der größte Wahlverlierer; die Koalition von Mittelinks und Mitterechts stärkt die Ränder; die AfD würde Oppositionsführer; die Regierungsarbeit zahlt sich für die SPD nicht aus; in der Regierung könne man sich nicht neu aufstellen. Bei Bier und Weißwein ist die Parteilinke am Abend sicher: Die Mehrheit der Delegierten denkt wie wir.

Es bleibt die Ratlosigkeit

Den Eindruck kann man auch bekommen, wenn man Kühnert am Donnerstag zu Beginn des Parteitags begleitet. Der Juso-Chef ist ein gefragter Mann. Beim Weg durch die Berliner Messehalle wird er ständig angesprochen, Genossen klopfen ihm auf die Schulter, während vor der Tür Sozialdemokraten mit Megafon und Flugblättern Stimmung machen.

Kühnerts Slogans kommen an. Viele Genossen sind genervt, er spricht aus, was viele hier fühlen. Als einer der ersten Redner tritt er dann kurz nach Parteichef Schulz auf die Bühne. Fünf Minuten spricht Kühnert, in Wahrheit viel kürzer. Immer wieder wird er von Applaus unterbrochen: "Ich bin nicht in die SPD eingetreten, um immer wieder gegen die gleiche Wand zu rennen", schließt er. Keiner der rund 90 Redebeiträge wird so bejubelt.

Doch damit hört die Einigkeit der Groko-Gegner schon auf. Es bleibt die Ratlosigkeit. Die Jusos hatten einen Antrag eingebracht: Der Parteitag solle eine große Koalition schon jetzt – also sehr früh – kategorisch ausschließen. Einigen Kritikern ist das vor jedweden Gesprächen mit der Union zu radikal.

Auch wenn die Gegner noch am Donnerstagmorgen die Delegierten zu einer gemeinsamen Lagebesprechung rufen – eine gemeinsame Position kommt dabei nicht heraus. Was dazu führt, dass am Abend eine breite Mehrheit der 600 Delegierten für den Vorschlag des Parteivorstands stimmt. Einen Antrag, der den Weg in ein neues Kabinett Merkel zwar nicht festschreibt, aber zumindest realistisch skizziert. Die SPD will "ergebnisoffen" mit der Union sondieren. Danach soll ein Sonderparteitag abstimmen, ob es eine Koalition gibt.



Merkel zum Scheitern zwingen?

Die vorläufige Niederlage der Gegner einer großen Koalition hat also auch damit zu tun, dass sie sich nicht einig sind.

Denn die einen finden, man sollte Sondierungen zustimmen, aber nur unter derart hohen Bedingungen, dass Merkel gar nicht anders könnte, als die Verhandlungen platzen zu lassen. "Dann wären wir wenigstens nicht die Dummen", sagt ein Genosse aus Bayern. Was diese Forderung sein könnte? Eine Bürgerversicherung vielleicht, Mindestrenten oder ein paar europapolitische Forderungen. Die "Vereinigten Staaten von Europa" fordert ja auch Parteichef Schulz – zum Missfallen der Union.



Doch auch für den Fall, dass die Sondierungen am Ende wirklich nicht in eine Koalition führen, sind die Genossen uneins. Matthias Miersch, Sprecher der linken SPD-Mitglieder im Bundestag, rät, die Partei solle sich mit der Union auf ein paar Kernpunkte, etwa in der Europapolitik, einigen. Für alles Weitere müsse sich Merkel jeweils eine Mehrheit im Parlament suchen. De facto wäre das eine Minderheitsregierung.