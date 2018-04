"Terrorist Erdoğan", riefen sie, "Kindermörder Erdoğan" und "Diktator Erdoğan". Die Wut der Kurden, die am Samstag in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert haben, richtete sich direkt gegen den türkischen Staatspräsidenten. Seit dem 20. Januar bombardiert das türkische Militär den kurdischen Kanton im Nordwesten Syriens. Dagegen wehren sich die Kurden in Afrin mit Waffen – und in Köln mit Worten. Mindestens 14.000 Demonstranten zogen am Samstag durch die Domstadt. Genauer: Sie wären durch die Stadt gezogen. Denn die Polizei löste den Protestzug vorzeitig auf. Wieder einmal wurde der deutsche Staat Teil eines Konflikts, der sich eigentlich Tausende von Kilometern weiter östlich abspielt.

Vordergründig ging es in Köln zunächst um ein Bild – das Porträt von Abdullah Öcalan. Der Anführer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), der seit Jahren in einem türkischen Gefängnis sitzt, ist für viele Kurden Symbol für Freiheit und Emanzipation ihres Volks. Die PKK gilt ihnen als wichtigster Kämpfer für die kurdische Sache, sowohl in der Türkei als auch in Syrien.

Für die deutschen Behörden ist Öcalan dagegen Anführer einer Gruppe, die hierzulande seit 1993 als terroristisch eingestuft ist und verboten wurde. Erst im vergangenen März hat das Bundesinnenministerium die Liste verbotener PKK-Symbole nochmal überarbeitet. Damals wurde untersagt, Öcalan-Porträts zu veröffentlichen. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalens hat diese Rechtspraxis bestätigt.



Die Polizei in Köln hat sich an diese Regeln gehalten. Als die Demonstranten Fahnen der PKK und Öcalan-Porträts zeigten, wurden sie aufgefordert, sie einzurollen. Nachdem das nicht geschehen war, wurde die Veranstaltung beendet. Eine Polizeisprecherin sagte, es sei kistenweise verbotenes Material sichergestellt worden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bekräftigte, Rechtsbruch werde in Nordrhein-Westfalen nicht geduldet: "Das ist das Signal von Köln."

Noch vor wenigen Wochen hätte man glauben können, im Kriegsland Syrien könnte ein wenig Ruhe einziehen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" gilt als weitgehend besiegt, Russland drängt auf eine Befriedung vor der eigenen Präsidentschaftswahl, die syrische Opposition hat sich auf neue Verhandlungen eingelassen.



Doch dann begann die türkische Operation Olivenzweig im Norden Syriens. Türkische Jets bombardierten syrisch-kurdisches Gebiet, türkische Artillerie feuerte auf Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Syrien (YPG), türkische Soldaten und verbündete Kämpfer der Freien Syrischen Armee rückten gegen Afrin vor.

Auslöser dieser Eskalation war vermutlich eine Ankündigung des türkischen Nato-Partners USA, die YPG in eine dauerhafte, von Washington koordinierte Truppe von 30.000 Mann einzubinden. Diese Truppe soll die Ostgrenze zum Irak kontrollieren und IS-Kämpfer fangen. Doch die Türkei fürchtet, dass so ein dauerhaftes autonomes kurdisches Staatsgebilde unmittelbar an ihrer Grenze entsteht, das Vorbild sein könnte für Kurden in der Türkei. Dort gibt es seit Langem Forderungen nach kurdischer Autonomie.



Kulturell isoliert

Die Kurden fühlen sich in diesem Konflikt alleingelassen, inbesondere vom Westen. Das macht sie wütend und diese Wut trugen sie in Köln auf die Straße. Der Historiker Alex Clarkson vom King's College in London erkennt in den Protesten jedoch noch mehr. "Man sieht eine Wiederbelebung des kurdischen Nationalismus unter Führung der PKK." In den frühen 2000er Jahren sei die unbedingte Unterstützung der PKK durch die Diaspora in Deutschland spürbar abgeebbt. "Eine Zeit lang haben sich die Kurden in Deutschland politisch und kulturell stärker auf den Irak ausgerichtet, wo es ein autonomes kurdisches Staatswesen gibt", sagt Clarkson. Doch nun scheine es der PKK zu gelingen, sich im Ansehen der deutschen Kurden wieder als zentraler Faktor der kurdischen Sache zu etablieren.



Die Kurden bildeten die letzte Gastarbeitergruppe, die in den sechziger und siebziger Jahren nach Deutschland kam. Viele von ihnen waren ungelernte Arbeiter aus den ländlichen Regionen Ost-Anatoliens. In Deutschland lebten sie zunächst kulturell und politisch isoliert. Als nach dem Militärputsch in der Türkei im September 1980 viele politische Flüchtlinge nach Deutschland kamen, fiel es der PKK deshalb leicht, sich als Beschützer der Gemeinschaft zu inszenieren.

Seither sind viele Kurden sozial aufgestiegen und haben ihren Weg in die deutsche Gesellschaft gefunden. Damit ging der Einfluss der PKK zurück, zumal man bis 2013 den Eindruck haben konnte, der vorsichtig betriebene Friedensprozess zwischen Erdogans AKP-Regierung und den Kurden könne Erfolg haben.