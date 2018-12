Der Parkplatz ist schon voll, ihr Auto muss Sigrid Metz-Göckel auf einem schmalen, abschüssigen Waldweg abstellen. Auf den 200 Metern bis zur Gaststätte Freischütz muss sich die 77-Jährige immer wieder abstützen, der Boden ist gefroren. Metz-Göckel ist auf dem Weg zum politischen Aschermittwoch der SPD im westfälischen Schwerte, um ihre designierte Parteivorsitzende zu hören. "Das dürfte ein spannender Abend werden", sagt die pensionierte Professorin der Sozialwissenschaften an der Uni Dortmund. "Hier bei uns im Ruhrgebiet ist die Basis widerspenstig und urdemokratisch, hier hat die SPD eine Geschichte", sagt sie. "Und diese Geschichte ist mächtig. Heute muss sie in die Höhle des Löwen."



Höflicher Applaus, keine Buhrufe

Andrea Nahles, dunkelblauer Hosenanzug und rote Bluse, steht am Eingang des großen Saales und wartet auf ihren Auftritt. Als der Moderator ihren Namen nennt, schreitet Nahles umringt von Bodyguards die vollbesetzten Bierbänke ab in Richtung Bühne. Eine Big Band spielt When the saints go marching in, einige Gäste filmen das Defilee mit ihren Handys. Wie eine Heilige empfangen sie die Genossinnen und Genossen allerdings nicht gerade. Es gibt höflichen Applaus und immerhin keine Buhrufe, wie eines der Mitglieder spöttisch feststellt. Beim Trompetensolo setzt sich Nahles an ihren Tisch in der ersten Reihe, zwischen den NRW-Parteivorsitzenden Michael Groschek und den Landtagsfraktionschef Norbert Römer. Nahles wirkt entschlossen und gut gelaunt. Heute, das kann man ihr anmerken, will sie die 650 Genossen im Saal überzeugen von der großen Koalition – und von sich selbst.

Schon seit 26 Jahren findet im Freischütz in Schwerte, nur einen Steinwurf von Dortmund entfernt, der politische Aschermittwoch statt. In den vergangenen beiden Jahren war Martin Schulz zu Gast, nun also seine Beinahe-Nachfolgerin. Die Gaststätte an der Bundesstraße 236 ist ein geschichtsträchtiger Ort für die SPD. Hier wurde 1946, nur ein Jahr nach Kriegsende, der Regionalverband Westliches Westfalen gegründet. Um die Ecke fuhren jahrzehntelang die Kumpel in die Gruben ein, hier rauchten die Schlote des mächtigen Stahlkonzerns Hoesch, für den zu Spitzenzeiten knapp 50.000 Menschen arbeiteten. Bis ein radikaler Strukturwandel den Pott ins Armenhaus der Republik verwandelte. Herzkammer der Sozialdemokratie wird die Gegend noch immer genannt. Vom Pott aus, so glauben viele Genossinnen hier, wird das Herzblut in die Adern der Partei gepumpt.



Doch die Pumpe schwächelt, das ist auch an diesem Abend in Schwerte spürbar. "Die Ergebnisse der SPD bei der Landtagswahl und danach bei der Bundestagswahl waren schlimm für uns", sagt Egon Pomaska, der mit einer Sonderfahrt im Linienbus mit dem Unterbezirk Gelsenkirchen angereist ist. "Ich bin nur aus einem Grund für die große Koalition: Wenn wir es nicht tun, habe ich Sorge, dass meine Partei bei Neuwahlen absäuft."

"Als keiner konnte und keiner wollte"

Bevor Nahles die Bühne betritt, soll Groschek die Basis in Stimmung bringen. "In Schwerte zu sprechen, ist der wahre Traum eines Funktionärs der SPD in Nordrhein-Westfalen", ruft er ins Mikrofon. Es gibt ein paar warme Worte für Martin Schulz, dem großer Dank gebühre, weil er zur Stelle war, als keiner konnte und keiner wollte. Dabei waren es maßgeblich Groschek und der NRW-Landesverband, die Schulz den Posten des Außenministers verweigerten. Groschek lästert über die Millionäre, die anständig besteuert und "zurück ins Glied" gesetzt werden müssten. Er spottet über den ungarischen Staatschef Viktor Orbán und die Rechten in Europa und teilt auch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aus. "Freiheit für Deniz Yücel gehört in jeden Reiseprospekt für die Türkei", poltert Groschek in Anspielung auf den inhaftierten Journalisten. Applaus brandet auf.

Und er lobt Andrea Nahles, die in der "Nacht der langen Messer" Seehofer und Co zu "Quietscheentchen" gemacht habe. Auch einen "Schwur von Schwerte" hat er parat: Nie mehr in den kommenden 30 Jahren dürfe es das extreme Pendeln der SPD zwischen Hosianna und Kreuzigung geben. Die SPD gehöre wieder ganz nach vorne. "Platz zwei ist der erste Platz der Verlierer."