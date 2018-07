Kurz vor dem Parteitag sind die Umfragewerte der SPD auf ein Rekordtief gesunken. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend würden nur 16 Prozent ihre Stimme der Partei geben. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als noch Anfang Februar – und damit das schlechteste Ergebnis, das die SPD in einer Umfrage bisher erzielt hat.



Bei der Bundestagswahl im September 2017 hatte die SPD 20,5 Prozent erreicht. Kürzlich veröffentlichte Umfragen anderer Institute sahen die Partei bei 17 beziehungsweise 16,5 Prozent.



In der sogenannten Sonntagsfrage liegt die AfD (15 Prozent) damit nur noch einen Punkt hinter der SPD. Die Union bleibt mit 33 Prozent stärkste Kraft. Die FDP würde neun Prozent erhalten, die Linken erreichten elf Prozent und die Grünen 13. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte zwischen Dienstag und Donnerstag 1.001 Menschen telefonisch.



SPD Der SPD-Mitgliederentscheid Die 463.723 Mitglieder der SPD dürfen nun über den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen . Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar erschienen ist.

. Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar erschienen ist. Am 19. Februar wurden die Briefwahlunterlagen an die Mitglieder verschickt. Annahmeschluss für das Votum ist am 2. März um 24 Uhr, bis dahin müssen die Briefe im Postfach des Willy-Brandt-Hauses liegen. Die SPD rät ihren Mitgliedern daher, die Briefe drei Tage vorher abzuschicken. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Werbephase Die Parteiführung wird auf sieben Regionalkonferenzen in ganz Deutschland für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang machte am 17. Februar eine Veranstaltung in Hamburg, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt.

für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang machte am 17. Februar eine Veranstaltung in Hamburg, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt. Die Veranstaltungen sollen nicht öffentlich sein, alle Parteimitglieder können kommen .

. Parallel werben die Gegner einer großen Koalition auf ihren eigenen Veranstaltungen. Juso-Chef Kevin Kühnert plant Auftritte in mindestens sieben verschiedenen Städten. Die Auftritte der Jusos sind presseöffentlich.

Die rund 2.300 Parteimitglieder mit Wohnsitz im Ausland dürfen online abstimmen. Dies soll auch ein Testlauf für spätere Mitgliedervoten werden, bei denen dann alle Parteimitglieder ihre Stimme über das Internet abgeben könnten. Auszählung Die Auszählung der Stimmen beginnt am 3. März und soll sich bis in die Nacht zum 4. März hinziehen. Rund 120 Helferinnen und Helfer, die ihre Handys abgeben müssen, sollen in der Berliner Parteizentrale die Stimmzettel auszählen. Die Helfenden sollen von den Bundesländern benannt werden, die Parteiführung wirbt um eine bunte Mischung vom kritischen Juso bis zur Groko-Freundin.

Eigens für das Öffnen der Briefe werden zwei " Hochleistungsschlitzmaschinen" in die Parteizentrale geschafft.

in die Parteizentrale geschafft. Schon 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Damals beteiligten sich 78 Prozent der SPD-Mitglieder an dem Votum. Der Vertrag wurde mit drei Vierteln der Stimmen gebilligt, ein Viertel lehnte ihn ab.

Dass Andrea Nahles die SPD einen und wieder nach vorne bringen kann, glaubt nur ein Drittel der Befragten. 47 Prozent sehen das nicht. Die SPD-Anhänger sind bei der Frage etwas optimistischer: 48 Prozent meinen, Nahles könne dies gelingen, 41 Prozent sehen das anders.



Nach dem Rücktritt von Martin Schulz gilt Nahles als wahrscheinlichste Nachfolgerin für den Parteivorsitz. Sie soll auf einem Sonderparteitag am 22. April gewählt werden. Schulz' Entscheidung, kein Amt in der künftigen Bundesregierung auszufüllen und den Parteivorsitz abzugeben, halten die meisten Befragten indes für richtig: 78 Prozent befürworten das.

Ab Dienstag entscheiden die Mitglieder der SPD über eine Neuauflage der großen Koalition. Die Abstimmung über den Koalitionsvertrag mit der Union läuft bis zum 2. März. Am ersten Märzwochenende soll das Ergebnis vorliegen. Nahles hatte am politischen Aschermittwoch die Sozialdemokraten zu Einigkeit aufgerufen. Großes Engagement in der ganzen Partei sei jetzt notwendig. "Das kann niemand einzelner als Vorturner."



Über die Unsicherheiten von Umfragen Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen. Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (z.B. Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen. Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden. Weitere Hintergründe über unseren Umgang mit Wahlumfragen finden Sie in unserem Transpararenzblog Glashaus .