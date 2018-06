Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz will nicht Außenminister werden. Er verzichte auf "den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind", teilte Schulz mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, es gebe aus der SPD-Führung ein Ultimatum an Schulz, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten.



Hintergrund für die Entscheidung ist offensichtlich der Ärger an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen über Schulz. Dieser hatte ursprünglich erklärt, nicht in eine Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten. Am Mittwoch, nachdem sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hatten, klang das dann plötzlich anders: Schulz gab in einer Pressekonferenz bekannt, er werde den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben und ins Auswärtige Amt wechseln.



Von der Partei und vom geschäftsführenden Außenminister Sigmar Gabriel wurde Schulz' Schritt kritisiert. Die Parteispitze sei wortbrüchig geworden, sagte Gabriel in einem Interview. "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Schulz wirbt für Koalitionsvertrag

Unabhängig von den internen Personaldiskussionen benötigt eine neue große Koalition noch die Zustimmung der SPD-Mitglieder. Innerhalb der Partei gibt es aber großen Widerstand gegen ein Bündnis mit der Union.



Schulz schrieb in seiner Mitteilung, der Koalitionsvertrag könne in sehr vielen Bereichen das Leben der Menschen verbessern. "Ich habe immer betont, dass – sollten wir in eine Koalition eintreten – wir das nur tun, wenn unsere sozialdemokratischen Forderungen nach Verbesserungen bei Bildung, Pflege, Rente, Arbeit und Steuer Einzug in diesen Vertrag finden. Ich bin stolz sagen zu können, dass das der Fall ist."



Es sei für ihn "von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin". Durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches Votum jedoch gefährdet, schrieb Schulz weiter. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung."



SPD Der SPD-Mitgliederentscheid Die 463.723 Mitglieder der SPD dürfen nun über den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen . Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar erschienen ist.

. Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar erschienen ist. Am 19. Februar wurden die Briefwahlunterlagen an die Mitglieder verschickt. Annahmeschluss für das Votum ist am 2. März um 24 Uhr, bis dahin müssen die Briefe im Postfach des Willy-Brandt-Hauses liegen. Die SPD rät ihren Mitgliedern daher, die Briefe drei Tage vorher abzuschicken. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Werbephase Die Parteiführung wird auf sieben Regionalkonferenzen in ganz Deutschland für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang machte am 17. Februar eine Veranstaltung in Hamburg, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt.

für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang machte am 17. Februar eine Veranstaltung in Hamburg, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt. Die Veranstaltungen sollen nicht öffentlich sein, alle Parteimitglieder können kommen .

. Parallel werben die Gegner einer großen Koalition auf ihren eigenen Veranstaltungen. Juso-Chef Kevin Kühnert plant Auftritte in mindestens sieben verschiedenen Städten. Die Auftritte der Jusos sind presseöffentlich.

Die rund 2.300 Parteimitglieder mit Wohnsitz im Ausland dürfen online abstimmen. Dies soll auch ein Testlauf für spätere Mitgliedervoten werden, bei denen dann alle Parteimitglieder ihre Stimme über das Internet abgeben könnten. Auszählung Die Auszählung der Stimmen beginnt am 3. März und soll sich bis in die Nacht zum 4. März hinziehen. Rund 120 Helferinnen und Helfer, die ihre Handys abgeben müssen, sollen in der Berliner Parteizentrale die Stimmzettel auszählen. Die Helfenden sollen von den Bundesländern benannt werden, die Parteiführung wirbt um eine bunte Mischung vom kritischen Juso bis zur Groko-Freundin.

Eigens für das Öffnen der Briefe werden zwei " Hochleistungsschlitzmaschinen" in die Parteizentrale geschafft.

in die Parteizentrale geschafft. Schon 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Damals beteiligten sich 78 Prozent der SPD-Mitglieder an dem Votum. Der Vertrag wurde mit drei Vierteln der Stimmen gebilligt, ein Viertel lehnte ihn ab.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es unter anderem in der NRW-SPD starke Bestrebungen, Schulz zu einem Verzicht auf das Ministeramt zu bewegen. "Es brodelt in der Partei", hieß es. Aus der Partei sei auch zu hören gewesen, dass Schulz der Umgang mit Gabriel vorgeworfen werde.



Der Chef des größten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek, sagte: "Es gibt Diskussionen um die Glaubwürdigkeit." Dem müssten sich Schulz und der gesamte Parteivorstand vor dem Mitgliederentscheid der SPD stellen. "Ich kann die Gefühlswallung und manche Faust auf dem Tisch verstehen", so Groschek.

Aus Parteikreisen war am Freitagnachmittag zu hören, die Spitze der SPD sei von der heftigen innerparteilichen Debatte nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen überrascht gewesen. Angesichts der aus Sicht der Parteiführung großen Erfolge im Koalitionsvertrag für die SPD sei man davon ausgegangen, dass ein Verzicht von Schulz auf den Parteivorsitz genüge, um bei den Mitgliedern ausreichend Zustimmung für die Neuauflage der großen Koalition zu erhalten. "Darin hat man sich getäuscht", sagt ein SPD-Vorstandsmitglied. "Der Verzicht von Martin Schulz auch auf einen Kabinettsposten war notwendig."