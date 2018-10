Der Deutsche Bundeswehrverband hat die mangelnde Ausrüstung der Streitkräfte kritisiert. Bei Beschaffung von Munition und beim Gerät müsse es Verbesserungen geben, sagte der Verbandsvorsitzende André Wüstner. Die Politik erhöhe zwar die Zahl der Aufträge und Einsätze, "unterfüttere" diese aber nicht. Deshalb müsse der Prozess jetzt beschleunigt werden. "Das muss sich in den nächsten drei Jahren verändern. Das Jahr 2018 wird eine Art Jahr der Wahrheit." Was derzeit geplant sei, reiche bei Weitem nicht aus, sagte Wüstner. Der Zustand der Truppe sei "definitiv schlimm".

Über die mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr wird seit Monaten diskutiert. Am Montag war bekannt geworden, dass der Truppe für Nato-Einsätze 2019 nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen.

"Eigentlich kann man sagen, das Heer wird jetzt kannibalisiert für diesen Auftrag", sagte Wüstner. Er sieht nicht nur das Verteidigungsministerium, sondern auch den Bundestag in der Pflicht, die Ausrüstung zu verbessern. "Ich hoffe, dass sich spätestens im März der Verteidigungsausschuss mit der Einsatzbereitschaftslage auseinandersetzt – mit der Belastung der Truppe, aber auch mit dem Finanzbedarf." Dies sei jetzt "elementar".

Wehrbeauftragter sieht "von allem zu wenig"

Am Dienstag will der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), seinen jährlichen Wehrbericht präsentieren. Er gilt als "Anwalt der Soldaten"; jährlich erreichen ihn Tausende Anliegen und Beschwerden aus den Streitkräften. Es wird eine kritische Bilanz erwartet. Mängel bei Personal und Material beschäftigten die Truppe seit Jahren. Aus Sicht des Verteidigungsministeriums ist die Einsatzbereitschaft der Truppe nicht gefährdet.



Bartels hält die Mängellisten für symptomatisch für den Zustand der Truppe. "Diese Art von Mangelverwaltung ist mittlerweile normal", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Zeichen für die allgemeine Materialschwäche." Fehle die Ausrüstung in einem Verband, werde sie woanders abgezogen. "Wir haben bekanntermaßen vom Panzer bis zum Zelt von allem zu wenig."



Mehr als ein Vierteljahrhundert bestimmten Einsparungen die deutsche Verteidigungspolitik. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen versprach 2016 eine Veränderung. Vergangenes Jahr hatte Bartels deutlich mehr Tempo bei Reformen der Bundeswehr gefordert. "Es geht alles viel zu langsam", kritisierte er.



Die Bundeswehr erfüllt weltweit immer mehr Aufgaben, etwa bei der Friedenssicherung in Mali und in Afghanistan. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die dortigen Kontingente aufzustocken. Zudem will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) künftig den ganzen Irak mit einer Ausbildung- und Beratungsmission unterstützen.