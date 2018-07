Juso-Chef Kevin Kühnert hat verärgert über die Ankündigung von SPD-Chef Martin Schulz reagiert, den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben. Die Personaldebatte jetzt in der Öffentlichkeit zu führen belaste den Mitgliederentscheid über den Einstieg in die große Koalition, sagte Kühnert den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Alle inhaltlichen Fragen treten jetzt in den Hintergrund. Das ist ärgerlich." Er hoffe, dass sich das Mitgliedervotum nicht zu einer Abstimmung über eine mögliche neue Parteispitze entwickle. "Personaldebatten lenken nur ab."

Dennoch hält der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation es weiterhin für möglich, dass eine Mehrheit beim Mitgliederentscheid gegen die große Koalition stimmt. Niemand könne sich sicher sein. "Der Zuspruch, den wir bekommen, ist ungebrochen", sagte Kühnert. Die Jusos setzen sich seit dem Ende der Sondierungen gegen eine neue große Koalition mit der Union ein, rund 25.000 neue Mitglieder sind in die SPD eingetreten, um beim Mitgliederentscheid abstimmen zu können. Kühnert hatte dafür geworben, einzutreten und mit Nein zu stimmen. Diese neuen Mitglieder seien noch einmal ein deutlicher Fingerzeig. "Mein Eindruck ist, die allermeisten davon haben wegen unserer Argumente den Weg in die SPD gewählt."

Zu viele Kommissionen, finden die Grünen

Kritik an der geplanten großen Koalition kam auch von den Grünen. Die Partei kritisierte, dass Union und SPD viele Themen und Entscheidungen vorerst nur prüfen oder in Kommissionen klären wollen. Es seien 105 Prüfaufträge und 15 neue Kommissionen auf 177 Seiten Vertragsentwurf für eine neue große Koalition, sagte Fraktionsvize Oliver Krischer. "Das könnte neuer Rekord beim Vertagen von Entscheidungen werden." Wichtige Weichenstellungen bei der Energiewende, den Bodenpreisen oder der ländlichen Mobilität würden in Kommissionen abgeschoben.



Laut Entwurf sollen sich Kommissionen unter anderem mit der Stabilisierung der Renten nach 2025, mit dem Thema "Gleichwertige Lebensverhältnisse" etwa in der Stadt und auf dem Land, mit der Erreichung des Klimaschutzziels für 2020 und der Reduzierung der Stromgewinnung aus Kohle, mit dem Umgang mit Daten und Algorithmen, mit einer Strategie "Zukunft der bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität" sowie mit dem Thema Bürgerbeteiligung beschäftigen.

Die Linke im Bundestag wirft Union und SPD eine Stärkung der Rechtspopulisten durch ihre Koalitionsvereinbarungen vor. "Es ist leider keine Satire: In der kleinsten großen Koalition aller Zeiten verkommt das zum Heimatschutzministerium hochgeschriebene Innenressort zum Versorgungsbahnhof für einen abgehalfterten CSU-Ministerpräsidenten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linke-Bundestagsfraktion, Jan Korte.



Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer soll in einer neuen großen Koalition ein Superministerium für Inneres, Heimat und Bau bekommen. "Die SPD gibt die Innenpolitik auf, nickt Obergrenzen ab und erlaubt der CSU, Seehofer nach Berlin zu entsorgen", sagte Korte. "Das ist ein großer Schritt für Rechtspopulisten jeglicher Couleur, fatal für die Grund- und Bürgerrechte."