Mit Spott und Häme für den politischen Gegner – vor allem für die SPD – hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer den politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau eröffnet. "Klar ist nach nur einem Jahr: Es hat sich ausgeschulzt und weggekernt", sagte er mit Bezug auf die Hauptredner der Sozialdemokraten vor einem Jahr, den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und den damaligen österreichischen Bundeskanzler Christian Kern von der SPÖ. Über Schulz' vorläufiges Karriereende, der sich nach den Verhandlungen um eine große Koalition als Außenminister im Gespräch war, sagte Scheuer: "Der neue Draußenminister ist: Martin Schulz."

Der politische Aschermittwoch, traditioneller verbaler Schlagabtausch der Spitzenvertreter der größeren Parteien meist in Bayern, dreht sich also in diesem Jahr um die langwierige Regierungsbildung, um die – Zitat Schauer – "Fahnenflucht der FDP" und die Personalquerelen der SPD. Neben der CSU, CDU und SPD sind auch die FDP mit Parteichef Christian Lindner, die AfD mit Parteichef Jörg Meuthen, die Grünen mit dem neu gewählten Bundesvorsitzenden Robert Habeck und die Linke mit Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch in Niederbayern vertreten. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird, wie üblich, erst am Abend auftreten – im viele Hundert Kilometer entfernten Demmin in Mecklenburg-Vorpommern.

"Kein Rechtsruck, nur Rückkehr"

Das größte Publikum begrüßte die CSU in der Passauer Dreiländerhalle, wo sie seit 1975 unter dem damaligen Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß ihren politischen Aschermittwoch organisiert. Dessen designierter Nachnachfolger Markus Söder wurde von den 4.000 Parteianhängern zu den Klängen des bayerischen Defiliermarsches begrüßt – eine Ehre, die eigentlich dem amtierenden Landesvater vorbehalten ist. Der scheidende Ministerpräsident Horst Seehofer aber hatte wegen eines Infekts abgesagt.

Der bisherige bayerische Finanzminister nutzte seine Rede vor allem für eine politische Standortbestimmung von CDU und CSU. Beide Parteien müssten ihren Standort grundlegend überdenken und den Wählern zugleich deutlich machen, dass die AfD "keine Ersatz-Union" und "nicht bürgerlich" sei. "Wir sind für die bürgerliche Mitte da, aber wir wollen auch die demokratische Rechte wieder bei uns vereinen", sagte Söder. "Die Union darf sich nicht nur in der Mitte drängeln und nach links schielen." In Deutschland säßen viel mehr Menschen an Stammtischen als in Matineen. "Und daher wollen wir die Lufthoheit über die Stammtische wieder haben." Für die CSU bedeute dies keinen Rechtsruck, sondern "nur Rückkehr zu alter Glaubwürdigkeit".



Söder sprach auch über die "Chaostage der SPD", denen aber sein Vorredner sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmete. So beschimpfte CSU-Genrealsekretär Scheuer die SPD als "selbstzerfleischende Partei Deutschlands" und wünschte dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz ironisch alles Gute: Wenn dieser "solche Parteifreunde" habe, dann sei ihm um dessen Zukunft nicht bange. Zum Feindbild stilisierte er vor allem den SPD-Politiker Ralf Stegner, den Scheuer als "roten Ralle" bezeichnete: "Lieber die Lufthoheit an den Stammtischen, als Befehlsempfänger von linken Spinnern wie Ralf Stegner zu sein", rief der CSU-Generalsekretär dem Publikum zu.

"So fühlt es sich an, wenn man abgeschoben wird!"

Selbstkritisch zeigte sich die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Natascha Kohnen beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei im niederbayerischen Vilshofen, bei dem auch der erst am Dienstag eingesetzte kommissarische SPD-Chef Olf Scholz auftrat. "Es gab viele öffentliche Kommentare, die sollte man sich einfach mal sparen, die muss man nicht machen", sagte Kohnen, die wie Scholz für den Koalitionsvertrag mit der Union warb. Der kommissarische SPD-Chef nutzte seine Rede weniger für rhetorische Attacken gegen andere Parteien, sondern für eine Auflistung der Erfolge der SPD in den Koalitionsverhandlungen. "Jetzt müssen wir handeln, liebe Genossinnen und Genossen", sagte Scholz.



Mit viel Kritik an die CSU-Regierung in München haben die Grünen ihre Anhänger auf den bayerischen Landtagswahlkampf eingestimmt. Spitzenkandidat Ludwig Hartmann kritisierte in Landshut die industrielle "Turbo-Landwirtschaft". Die CSU sei dabei, "das Land in ein Gewerbegebiet mit Autobahnanschluss zu verwandeln; da hilft uns ein weiß-blauer Himmel drüber auch nichts mehr", sagte Hartmann unter dem Jubel von 400 Besuchern.



Ihm folgte der neue Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck, der mit viel Häme den Wechsel von Seehofer nach Berlin kommentierte. "Jetzt haben sie vielleicht ihr Ziel erreicht: ein Heimatministerium in Berlin. Und Horst Seehofer wird dahin abgeschoben", sagte er. "So fühlt es sich an, wenn man abgeschoben wird!"



Gleichzeitig verteidigte Markus Söder die Heimatpolitik seiner Partei: Diese sei ein "Exportschlager", sagte er in Passau. Heimat sei "das wichtigste emotionale Gefühl unserer Bürger", das manche zu Unrecht lächerlich machen wollten. Heimat sei nicht nur Gefühlsduselei, sondern ein "seelischer Anker", den jeder brauche.