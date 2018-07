Missbrauchsmöglichkeiten bei Befristungen von Arbeitsverträgen sollen künftig eingeschränkt werden. Darauf haben sich Union und SPD im Koalitionsvertrag geeinigt. Die Forderung der Sozialdemokraten, Befristungen ohne vorliegenden Sachgrund ganz abzuschaffen, war einer der größten Knackpunkte bei den Verhandlungen. Durchsetzen konnte sich die SPD damit zwar nicht, verständigt haben sich die Parteien aber auf einen Kompromiss.



Demnach sollen Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten nur noch 2,5 Prozent der Belegschaft ohne Grund befristen dürfen – und zwar nur noch 18 Monate statt bisher zwei Jahre lang. Betroffene Mitarbeiter erfahren somit künftig eher, ob sie dauerhaft übernommen werden oder nicht. Bei Überschreiten der Quote gilt jede weitere Befristung ohne Grund automatisch als unbefristet. Vereinbart haben Union und SPD außerdem, dass der Arbeitsvertrag einer Beschäftigten nicht befristet werden darf, wenn diese bereits zuvor bei demselben Arbeitgeber beschäftigt war.



Auch bei den Sachbefristungen soll es künftig Einschränkungen geben. Nach fünf Jahren muss generell entfristet werden, selbst mit Sachgrund. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) soll entsprechend angepasst werden.

Mehr Klarheit für die Rechtsprechung

Die geplanten Änderungen klären insbesondere die Frage der sogenannten Kettenbefristungen. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass Beschäftigte über viele Jahre Fristverträge hintereinander bei einem Arbeitgeber für den gleichen Job erhielten. Die Rechtsprechung war dazu, wie so oft, nicht ganz eindeutig: In einigen Fällen erkannten die Arbeitsrichter einen Missbrauch, in vielen anderen Fällen erklärten sie die Kettenbefristungen hingegen für zulässig. In Zukunft wird es eine klare gesetzliche Vorgabe geben.

Aber reichen die angedachten Regelungen aus, um Befristungen wirklich stark einzuschränken – und wie groß ist der Missbrauch heute wirklich?



Befristungen Befristete Beschäftigung insgesamt Heute ist jeder zehnte Beschäftigte einer Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zufolge befristet, das heißt: 3,2 Millionen Menschen arbeiten mit einem Vertrag mit Verfallsdatum. Und nur sechs von hundert Betroffenen haben diese Form der Beschäftigung freiwillig gewählt. Die rotgrüne Regierung hatte die sachgrundlose Befristung 2001 mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) eingeführt. Damals sollte Unternehmen der Anreiz leichter gemacht werden, neue Stellen zu schaffen, um die damals hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Doch schon lange werden nicht nur Mitarbeiter auf ganz neu geschaffenen Arbeitsplätzen ohne Grund befristet – mehr als die Hälfte aller neu abgeschlossenen Arbeitsverträge in Deutschland ist befristet. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Branchen einerseits und den Befristungsformen andererseits. Besonders oft kommen Befristungen im Gastgewerbe, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen sowie im Erziehungs- und Unterrichtsbereich und in der Wissenschaft vor. Sachgrundlose Befristung Von sachgrundlosen Befristungen sind derzeit 1,6 Millionen Beschäftigte, betroffen, darunter besonders Berufsanfänger. Arbeitsrechtlich zulässig ist derzeit, maximal für zwei Jahre ohne Sachgrund zu befristen – aber nur Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen. Und läuft der Vertrag aus, muss sich die Firma entweder von dem Mitarbeiter trennen oder diesen unbefristet übernehmen. Ein Anschluss mit einer Sachbefristung ist nicht mehr möglich.

Ausgenommen sind allerdings Beschäftigte, die älter als 52 Jahre alt sind und zuvor arbeitslos waren. Sie dürfen bislang für vier Jahre befristet werden. Und handelt es sich um ein neu gegründetes Unternehmen, dürfen alle Arbeitsverträge bis zu einer Dauer von vier Jahren ohne Grund befristet werden. Sachbefristungen Eine Befristung wegen Sachgrund kann beispielsweise eine Elternzeitvertretung oder eine Krankheitsvertretung sein. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz nennt acht Gründe für eine Befristung. Dazu zählt etwa, wenn nur vorübergehend betrieblicher Bedarf an der Arbeitsleistung besteht, die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt und daher nur den Übergang ins Erwerbsleben erleichtern soll oder die Stelle an befristete Sach- oder Projektmittel gebunden ist. Genau das kommt im öffentlichen Dienst sehr häufig vor. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) beträgt die Befristungsquote bei öffentlichen Arbeitgebern knapp 44 Prozent. Eine Obergrenze für Sachbefristungen gibt es nicht. Allerdings fällt es Arbeitgebern in einem Prozess schwer, bei vielen aufeinanderfolgenden Befristungen über mehrere Jahre für denselben Job schwer, nachzuweisen, dass es kein Missbrauch vorliegt. In so einem Fall ist von Kettenbefristung die Rede.

Von den gut 40 Millionen Beschäftigten in Deutschland haben rund 3,2 Millionen einen befristeten Arbeitsvertrag – das sind knapp neun Prozent. Nur sechs von hundert Betroffenen haben aber einen Zeitvertrag, weil sie das selbst so möchten. Zum Vergleich: 2001, als das Gesetz eingeführt wurde, waren 6,8 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse mit einem Ablaufdatum versehen. Da damals auch die Zahl der Beschäftigten insgesamt etwas niedriger war, ist die Zahl der Befristungen generell gestiegen.



Wie groß der Missbrauch dabei ist, darüber gibt es allerdings keine verlässlichen Zahlen. Der Grund: Im Falle eines Missbrauchs wäre die Befristung in der Regel unwirksam. Das setzt aber voraus, dass der betroffene Mitarbeiter dagegen klagt – meist ein langwieriger und kostspieliger Weg durch die Instanzen. Wer aber einen befristeten Arbeitsvertrag hat und auf eine Übernahme hofft, schreckt davor natürlich eher zurück.

Viele werden nach einiger Zeit entfristet

Es zeigt sich, dass befristete Beschäftigung in manchen Branchen besonders häufig vorkommt, beispielsweise im Gastgewerbe, bei Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistern sowie im Erziehungs- und Unterrichtsbereich und in der Wissenschaft. Im öffentlichen Dienst liegt laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Befristungsquote bei knapp 44 Prozent, sie gilt als am höchsten von allen Branchen. Der größte Teil der befristeten Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst hat allerdings einen Sachgrund.

Wie die Statistik außerdem zeigt, besteht insgesamt jeder zweite neu abgeschlossene Arbeitsvertrag nur auf Zeit. Diese Zahl ist schon seit Jahren konstant. Zur Wahrheit gehört aber auch: Viele dieser befristeten Verträge werden nach einiger Zeit entfristet und die Mitarbeitenden somit unbefristet übernommen.

Doch wie groß ist das Problem mit den Befristungen ohne Grund nun? Über alle Branchen hinweg sind aktuell gut 1,6 Millionen Menschen betroffen – das heißt, mehr als jeder zweite befristete Arbeitsvertrag enthält keinen Sachgrund. Eingeführt wurde diese Form der Befristung einmal, um es Unternehmen leichter zu machen, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Arbeitgeber sollten mehr Flexibilität erhalten, für eine Dauer von zwei Jahren zu testen, ob sich ein Personalausbau wirtschaftlich trägt. Gedacht war das Instrument insofern für wirtschaftlich schwierige Zeiten.